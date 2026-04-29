Mindenki készüljön a legrosszabbra: Sokkoló lehűlés veri szét a hétvégi terveinket!

Bár a naptár szerint már benne járunk a tavaszban, az időjárás még tartogat kellemetlen meglepetéseket. A hét második fele nem a zavartalan napsütésről szól majd, sőt, a kabátokat sem érdemes még a szekrény mélyére süllyeszteni. A met.hu adatai szerint ugyan jelenleg nincs érvényben hivatalos riasztás, a természet mégis megmutatja szeszélyesebb arcát: a hét közepén csapadék, csütörtök hajnalban pedig néhol komolyabb lehűlés várható.

Veszélyben a kiskertek: a hirtelen jött lehűlés során talajmenti fagyok is tarolhatnak a hajnali órákban Fotó: Aliaksander Karankevich / shutterstock

Fagyveszélyt okoz a drasztikus lehűlés a hét második felében

A Köpönyeg előrejelzése szerint az alábbiak szerint alakul a hét hátralévő része:

Szerda

Erősen felhős lesz az ég, csak délutántól csökken ÉK felől a felhőzet. Az ország délnyugati felén várható eső, zápor, illetve estefelé a középső tájakon is előfordulhatnak záporok. Élénk marad az ÉK-i szél. A maximum 15-17 fok körül valószínű.

Csütörtök

A derűs reggel után napközben ÉK felől gomolyfelhők érkeznek, de kicsi az esély csapadékra. A reggel ismét hideg lesz, több helyen lehet talajmenti fagy, sőt néhol 2 méteres magasságban is fagyhat. Mindössze 11 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk.

Május 1-e, péntek

Változóan felhős időre van kilátás, nyugaton a több napsütéssel. Keleten egy-egy zápor is előfordulhat. Reggel 2 fok, délután 16 fok körül várható a hőmérséklet.

Szombat

Közepesen felhős lesz az ég, száraz lesz az idő. Az ÉK-i szél élénk lehet. Egyelőre mérsékelt marad a felmelegedés, 17 fok körüli maximumokat mutathatnak a hőmérők.