Megrázó fotók: Tombolnak a lángok egy negyedik emeleti budai lakásban

Tűz ütött ki csütörtök délután (04. 30.) Újbudán, a Bartók Béla úton, egy társasház negyedik emeleti lakásában. A fővárosi hivatásos tűzoltók jelenleg is dolgoznak a lángok megfékezésén.

Tűz ütött ki egy negyedik emeleti lakásban / Fotó: beküldött

A Borsnak egy szemtanú számolt be az esetről:

Rengeteg az ember, sok lakó aggódva figyeli a történéseket az épület bejárata körül, egyre több a bámészkodó is. Több mentő is volt, de nem láttam, hogy elvittek volna valakit. Most sok rendőr és tűzoltó van a helyszínen.

A katasztrófavédelem tájékoztatás szerint a tüzet már eloltották. A lángok egy 4. emeleti lakás erkélyén csaptak fel, onnan átterjedtek a lakásba, közben pedig egy 5. emeleti erkélyt is elértek.