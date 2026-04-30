Megrázó fotók: Tombolnak a lángok egy negyedik emeleti budai lakásban

Tűz ütött ki csütörtök délután (04. 30.) Újbudán, a Bartók Béla úton, egy társasház negyedik emeleti lakásában. A fővárosi hivatásos tűzoltók jelenleg is dolgoznak a lángok megfékezésén.
A Borsnak egy szemtanú számolt be az esetről:
Rengeteg az ember, sok lakó aggódva figyeli a történéseket az épület bejárata körül, egyre több a bámészkodó is. Több mentő is volt, de nem láttam, hogy elvittek volna valakit. Most sok rendőr és tűzoltó van a helyszínen.
A katasztrófavédelem tájékoztatás szerint a tüzet már eloltották. A lángok egy 4. emeleti lakás erkélyén csaptak fel, onnan átterjedtek a lakásba, közben pedig egy 5. emeleti erkélyt is elértek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.