Elszabadultak az indulatok, Diego Simeone megcsapta az Arsenal sztárját

Teljesen nyitott maradt a Atlético Madrid-Arsenal párharc, miután a felek 1–1-es döntetlent játszottak Spanyolországban a Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén szerda este. A találkozón a tizenegyesek körül is felforrtak az indulatok, de az igazi összetűzés csak a lefújást követően tört ki. Az Atlético vezetőedzője, Diego Simeone az öltözőfolyosó bejáratánál számon kérte Ben White-ot, mert úgy érezte, az Arsenal játékosa tiszteletlenül viselkedett.

Diego Simeone heves vitába kezdett Ben White-tal az Atlético Madrid-Arsenal Bajnokok Ligája elődöntő után Fotó: Anadolu

A lefújás után mindkét félnek megvolt a maga sérelme: a spanyolok szerint a játékvezető túl könnyen ítélt tizenegyest Viktor Gyökeres javára, amelyből az Arsenal svéd támadója megszerezte a vezetést. Az angolok ezzel szemben azt kifogásolták, hogy a 77. percben nekik megítélt újabb büntetőt VAR-vizsgálat után visszavonták.

A találkozó végül 1–1-es döntetlennel zárult, a valódi feszültség azonban csak a lefújást követően, az öltözők felé vezető úton csapott át indulatokba. A Marca felvételén az látható, hogy az Atlético Madrid jellegzetesen feketébe öltözött argentin vezetőedzője, Diego Simeone odalép az Arsenal angol válogatott védőjéhez, Ben White-hoz. A szóváltás gyorsan kisebb dulakodássá fajult, több játékos is bekapcsolódott a heves jelenetbe, végül a biztonsági személyzetnek kellett rendet tennie - írja a Magyar Nemzet.

Ben White steps on Atletico's crest and Simone reacts 😤



Atlético Madrid-Arsenal: Simeone megcsapta Ben White-ot

A felvételeken az is jól kivehető, miért gurult dühbe Diego Simeone. Az Arsenal védője, Ben White ugyanis egyszerűen átsétált az Atlético Madrid földre festett címerén, ami Spanyolországban komoly tiszteletlenségnek számít – a játékosok általában tudatosan kikerülik azt.

A videón látszik, hogy még a londoni csapat tagjai is figyelnek erre, White azonban nem, és a mögötte érkező Simeone éppen emiatt vonta kérdőre. Az argentin edző többször is meglökte az angol védőt, aki nem hátrált meg, visszaszólt, és beleállt a konfliktusba.

A visszavágót jövő hét kedden (21:00) rendezik az Emirates Stadionban, Londonban.