Elszabadultak az indulatok, Diego Simeone megcsapta az Arsenal sztárját

Teljesen nyitott maradt a Atlético Madrid-Arsenal párharc, miután a felek 1–1-es döntetlent játszottak Spanyolországban a Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén szerda este. A találkozón a tizenegyesek körül is felforrtak az indulatok, de az igazi összetűzés csak a lefújást követően tört ki. Az Atlético vezetőedzője, Diego Simeone az öltözőfolyosó bejáratánál számon kérte Ben White-ot, mert úgy érezte, az Arsenal játékosa tiszteletlenül viselkedett.
A lefújás után mindkét félnek megvolt a maga sérelme: a spanyolok szerint a játékvezető túl könnyen ítélt tizenegyest Viktor Gyökeres javára, amelyből az Arsenal svéd támadója megszerezte a vezetést. Az angolok ezzel szemben azt kifogásolták, hogy a 77. percben nekik megítélt újabb büntetőt VAR-vizsgálat után visszavonták.
A találkozó végül 1–1-es döntetlennel zárult, a valódi feszültség azonban csak a lefújást követően, az öltözők felé vezető úton csapott át indulatokba. A Marca felvételén az látható, hogy az Atlético Madrid jellegzetesen feketébe öltözött argentin vezetőedzője, Diego Simeone odalép az Arsenal angol válogatott védőjéhez, Ben White-hoz. A szóváltás gyorsan kisebb dulakodássá fajult, több játékos is bekapcsolódott a heves jelenetbe, végül a biztonsági személyzetnek kellett rendet tennie - írja a Magyar Nemzet.
A felvételeken az is jól kivehető, miért gurult dühbe Diego Simeone. Az Arsenal védője, Ben White ugyanis egyszerűen átsétált az Atlético Madrid földre festett címerén, ami Spanyolországban komoly tiszteletlenségnek számít – a játékosok általában tudatosan kikerülik azt.
A videón látszik, hogy még a londoni csapat tagjai is figyelnek erre, White azonban nem, és a mögötte érkező Simeone éppen emiatt vonta kérdőre. Az argentin edző többször is meglökte az angol védőt, aki nem hátrált meg, visszaszólt, és beleállt a konfliktusba.
A visszavágót jövő hét kedden (21:00) rendezik az Emirates Stadionban, Londonban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.