„Megállt a világ, amikor megtudtuk” – Balla Eszter megrázó vallomása kislánya betegségéről

Bár a külvilág gyakran sajnálattal tekint a Down-szindrómás gyermeket nevelő családokra, Balla Eszter rácáfol ezekre a sztereotípiákra: vallja, hogy az ő életük is ugyanolyan teljes, mint bárki másé. Még ha a hétköznapjaik távolról sem nevezhetők átlagosnak, a szeretet és az elfogadás náluk is pontosan ugyanúgy működik, mint minden más családban.

Balla Eszter férje, Garas Dániel operatőr is nagyon nehezen viselte, amikor kiderült első gyermekük állapota (Fotó: Instagram)

Balla Eszter gyermeke születése után minden megváltozott

A színésznő huszonnyolc éves volt, amikor férjével elérkezettnek látták az időt a családalapításra. Nyolc év együttélés után, stabil háttérrel várták az első trónörököst, ám a szülés utáni pillanatokban minden tervük és elképzelésük kártyavárként omlott össze. Az orvosok közölték velük a hírt: Emma Down-szindrómával született.

Aztán, amikor Emma megszületett, akkor egy olyan másik univerzumban kerültünk azzal, hogy megtudtuk a szülés után, hogy ő Down-szindrómás, és hogy igazából ott már esélyem sem volt mással foglalkozni, szóval nagyon-nagyon átkerült a prioritás. Egyrészt tényleg azért, mert az embernek első gyereke van, tehát hogy egyáltalán mit kell csinálni és azt hogy kell csinálni, és akkor úgy nagyon-nagyon átment a fókusz arra. Én nagyon hosszú ideig nem azon gondolkodtam, hogy nekem van-e szerepem, hova hívnak, mi lesz az én karrieremmel, hanem igen, akkor teljesen az anyaság és egyáltalán egy értelmileg akadályozott kisgyereknek a minden csatolt nehézségével és szépségével együtt kellett mozognom

– emlékezett vissza Eszter a drámai pillanatokra. Ez a mentális és pszichés egyensúlyvesztés minden szülőt próbára tesz, Eszteréknek azonban a kőkemény valósággal és az ismeretlennel is meg kellett küzdeniük. A prioritások azonnal átrendeződtek: a karrier, a szerepek és a szakmai sikerek hosszú időre a háttérbe szorultak, helyüket pedig a fejlesztések, az értelmileg akadályozott kisgyermek körüli teendők és a bizonytalanság vette át.

Balla Eszter gyermekei, Emma (2008), Adél (2013) és Pál (2015) teszik boldoggá a színésznőt (Fotó: Instagram)

Meg kellett gyászolnia, hogy nem egészséges gyermeke született

Nyilván ott egy kicsit, hogy mondjam, az egész pszichés vagy mentális egészségünk is egy kicsit felborult, tehát, nem csak az, hogy az embernek születik egy gyereke, és minden szuper, de hullafáradt, hanem azért ott ránk szakadt egy olyan ismeretlen teher, meg egy olyan kvázi gyászfolyamat, amikor az ember kvázi meggyászolja azt, hogy nem egészséges gyereke született, és akkor felkészül egy másik életre. Szóval, hogy ezeket így mind össze kellett kombinálni, és akkor persze aztán egy adott ponton eszembe jutott, hogy hát azért nekem itt van egy foglalkozásom, hogy akkor azzal mi is van, meg hogy is van, de akkor egyébként olyan szempontból szerencsém volt, hogy szabadúszó voltam, és főleg a Madách Színházban dolgoztam.

Emma ma már 16 éves, igazi kamasz, aki idén kezdte meg a tanulmányait egy készségfejlesztő szakiskolában. Az édesanyja büszkén mesélt lánya humoráról és szorgalmáról, ugyanakkor fájdalmas őszinteséggel beszélt a jövőről is. Bár Emma sokat fejlődött, a határai már élesen látszanak: Eszter szerint lánya valószínűleg soha nem lesz képes az önálló életre vagy a segítség nélküli közlekedésre. A színésznő a Palikék Világa podcastban egy igen kényes témát is érintett: a családok szétesését. Mint mondta, egy sérült gyermek érkezése gyakran akkora terhet ró a szülőkre, amit a párkapcsolatok nem bírnak ki. Ő szerencsésnek tartja magát, hiszen férjével szövetségben maradtak, és az anyagi biztonságuk is megvolt ahhoz, hogy a legfontosabbra, a lányukra koncentrálhassanak.