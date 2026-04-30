Óriási erdőtűz a szomszédban – 70 hektáron pusztítottak a lángok

graz
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 14:19 / FRISSÍTÉS: 2026. április 30. 14:20
tűzerdőtűz
Mintegy 70 hektárnyi erdő égett Graz északi térségében. A tűz megfékezésén csütörtök hajnalban 170 tűzoltó dolgozott.

Az oltási munkálatokba egy helikoptert is bevontak. A tűz megfékezésének időpontja továbbra sem ismert a Tények szerint. Az éjszaka folyamán drónokkal több újabb gócpontot is feltérképeztek a Reini ciszterci apátságtól északnyugatra fekvő erdőben.

Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Az erdőtűz április 25-én keletkezett Eisbach-Rein közelében. A lángok az érintett mintegy 70 hektáros területen belül maradtak, az elmúlt napokban tűzoltó helikopterekkel is próbálták megfékezni a tüzet.

Az előrejelzések szerint a következő napokban sem várható eső. A hétvégén a kora nyárias időben várhatóan sokan indulnak kirándulni a szabadba, őket az osztrák hatóságok arra figyelmeztették, hogy ne gyújtsanak tüzet, ne dohányozzanak, mert a száraz időben egy apró szikra is erdőtüzet okozhat.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
