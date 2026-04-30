Óriási erdőtűz a szomszédban – 70 hektáron pusztítottak a lángok

Az oltási munkálatokba egy helikoptert is bevontak. A tűz megfékezésének időpontja továbbra sem ismert a Tények szerint. Az éjszaka folyamán drónokkal több újabb gócpontot is feltérképeztek a Reini ciszterci apátságtól északnyugatra fekvő erdőben.
Az erdőtűz április 25-én keletkezett Eisbach-Rein közelében. A lángok az érintett mintegy 70 hektáros területen belül maradtak, az elmúlt napokban tűzoltó helikopterekkel is próbálták megfékezni a tüzet.
Az előrejelzések szerint a következő napokban sem várható eső. A hétvégén a kora nyárias időben várhatóan sokan indulnak kirándulni a szabadba, őket az osztrák hatóságok arra figyelmeztették, hogy ne gyújtsanak tüzet, ne dohányozzanak, mert a száraz időben egy apró szikra is erdőtüzet okozhat.
