Hosszú volt a bűnlajstrom – elfogták a fővárosi rendőrök a körözött férfit

M. András április 27-én, a déli órákban átmászott egy II. kerületi ingatlan kerítésén, majd törni-zúzni kezdett, végül távozott a helyszínről – közölte a BRFK közösségi oldalán. – Először egy virágkaspóval próbálta betörni a bejárati ajtó üveges részét, de így nem járt sikerrel. Ezután egy térkövet ragadott magához, amellyel már be tudta zúzni az üveget, majd elhagyta az ingatlant.

Több elfogatóparancs is érvényben volt a férfi ellen. Fotó: Fotó: Gé (illusztráció)

A garázda férfit a II. kerületi járőrök a lakcímén igazoltatták, mely során kiderült, hogy több elfogatóparancs is érvényben volt ellene: jogerős börtönbüntetését ittas járművezetés miatt nem kezdte meg, emellett lopás és egyedi azonosító jellel visszaélés miatt elzárásra, illetve járművezetés bódult állapotban bűncselekmény miatt közérdekű munkára ítélték. Egy másik ügyben nemzetközi elfogatóparancs is érvényben volt vele szemben.

A 38 éves M. Andrást elfogása után garázdaság és rongálás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték, hogy megkezdje büntetéseinek letöltését – írja a rendőrség.