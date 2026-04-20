Tragédia: négy éven át rossz gyógyszert írtak fel Danielnek, belehalt

Felfoghatatlan, banális hiba miatt vesztette életét az a 48 éves, tüdőbeteg Daniel Noakes, akinek halálát az okozta, hogy négy éven át rossz gyógyszert írt fel neki háziorvosa. A középkorú férfit ugyanis a tragédia előtt mindössze kilenc hónappal diagnosztizálták intersticiális tüdőbetegséggel, ami sajnos olyan súlyos tüdőgyulladást okozott nála, hogy életét vesztette. Halála miatt pedig nyomozás indult, melyből kiderült: Daniel tovább élhetett volna, ha megfelelő gyógyszert használnak ellátásához.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Daniel 2024 februárjában vesztette életét. Halála miatt özvegye, Laura vizsgálatot indított, melyből kiderült, hogy férje kezelőorvosa hatalmasat hibázott. Daniel ugyanis olyan gyógyszert, Reflumilastot kapott, amelyet krónikus, obsrtuktív tüdőbetegségek kezelésére engedélyeztek, de intersticiális tüdőbetegségre nem. Emiatt pedig 200 másik beteget is vizsgálnak.

Ami a legjobban feldühít, az az, hogy azt hittük, magas színvonalú ellátást kapunk, aztán kiderülnek ezek a hatalmas hibák. Én intelligens ember vagyok, de laikus, és nem értek a tüdőhöz. Megbíztunk az ellátási rendszerben és megbíztunk ebben a szakorvosban

– közölte Laura kiemelve, férje a betegsége előtt teljesen egészséges ember volt, aki sosem dohányzott. Egyszercsak azonban tartós köhögés alakult ki nála.

A nyomozásból az is kiderült, hogy a Danielen 2019-ben végzett első vizsgálat és CT után további vizsgálatokra lett volna szükség, miután nem volt elegendő bizonyíték arra, hogy Daniel köhögését asztma okozta volna, mint, ahogy kezelték egészen 2023 tavaszáig. Akkor pedig már késő volt: a férfi életét csakis tüdőátültetés menthette volna meg.

Tudni, hogy elveszíted a férjedet, ráadásul egy olyan módon, amely elkerülhető lett volna, és amely során ennyit szenvedett...Ez összetör

– jelentette ki Laura, írja a TheSun.