Heti 2 milliárd: Az aranykonvoj szállította Magyar Péter pénzét

Ennek a tiltott pártfinanszírozásnak volt része az ukrán aranykonvoj is. A héten három tiszás ukrán ügynök is lebukott, közülük ketten Magyar Péterék informatikai rendszerét üzemeltették. Az ukrán titkosszolgálati akciók már régóta zajlanak, akkor kapcsoltak nagyobb sebességre, amikor januárban Zelenszkij elnök leállította a Barátság olajvezetéket. Megmutatjuk, hogyan indította el Zelenszkij a Magyarország elleni titkosszolgálati akciókat, melyeknek célja, hogy megpróbálják hatalomra juttatni Magyar Pétert és ezzel az ukránok hozzájussanak a 90 miliárdos uniós háborús hitelhez, amelyet csak Orbán Viktor tud megakadályozni - írta meg az Ellenpont.
A Ripost írja, hogy január végén Ukrajna egyértelmű támadást indított Magyarország ellen. Ennek első eleme volt a Barátság-kőolajvezeték leállítása és az, hogy annak ellenére nem indítják újra, hogy erre minden feltétel adott. Ezzel Zelenszkij elnök egyértelműen Magyar Péter oldalán avatkozott be a választásokba, ezt pedig ő maga sem tagadja. Miután az ukrán elnök bevallotta, hogy február elején politikai okokból nem nyitotta újra a Barátság-kőolajvezetéket, azt is kijelentette, hogy
"hiszem, hogy Orbán vereséget szenved a választásokon".
A Barátság kőolajvezeték lezárásával Ukrajna a magyar energetikai infrastruktúrát akarja ellehetetleníteni, és minden jel arra utalt, hogy a közeljövőben ennél is súlyosabb támadásokra készülnek. Ez nem is maradt el.
Március 5-én Kecskemétnél a magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) és a NAV feltartóztatta az ukrán Oschadbank két páncélozott járművét, amelyek Ausztriából tartottak Ukrajnába. A magyar hatóságok pénzmosás gyanújával foglalták le a szállítmányt, és azóta is folyamatban van a nyomozás. Miközben a hivatalos ukrán magyarázat szerint ez az ukrán bank pénze volt, amit az ukrán fél "állami rablásnak” és „terrorizmusnak” minősített, a valóság teljesen más képet mutat.
Az Ellenpont által nyilvánosságra hozott felvételen Zelenszkij volt párttársa árulta el, hogy az aranykonvojban ukrán háborús korrupcióból származó pénz van. Az ukrán elnök ügyeire jól rálátó egykori politikus azt állította, hogy a Magyarországon lefoglalt pénz- és aranyszállítmány a Fire Point nevű ukrán fegyvergyártó cégtől származik és vélhetően visszaosztás a korrupcióban érintett Timur Mingyics - Zelenszkij volt üzlettársa - és az elnök Volodimir Zelenszkij részére. A letartóztatott politikus szerint ez a pénz egy "kamu rakétának az árából" származik.
Azóta még tisztábban látunk az ügyben, és a nyilvánosságra hozott jelentésből kiderült az is, hogy ez olyan korrupciós pénz volt, amellyel Zelenszkij ukrán elnök, a Tisza Pártot támogatta. A TV2-nek nyilatkozó egykori ukrán titkosszolga elárulta.
"a pénz Olaszországból jön Ausztrián keresztül, a Tiszának hetente ötmillió eurót hoznak fekete sporttáskában. Az ukránok azért pénzelik a Tiszát, mert kormányváltást akarnak Magyarországon".
Az aranykonvoj-ügy is része egy hatalmas ukrán titkosszolgálati beavatkozásnak, amelynek a Tisza pénzzel történő támogatása csak egy szelete. A magyar titkosszolgálatok közzétettek egy jelentést, amelyből kiderült, hogy a Tisza Párt két informatikusa az ukránoknak dolgozott, és rendszeresen bejártak az ukrán nagykövetségre egyeztetni. Az egyik informatikus már évek óta az Alkotmányvédelmi Hivatal látókörébe került - kétszer is kihallgatták. A hétvégén a kormány hivatalos YouTube oldalán nyilvánosságra hozta azt a - titkosítás alól feloldott - felvételt, amelyen a Tisza Pártnál dolgozó informatikus bevallotta, hogy külföldi szolgálatok szervezték be.
A csaknem egyórás videó legfontosabb része, amikor a tiszás informatikus azt mondta az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársainak, hogy
“sajnos afelé hajlok, hogy ez valami beszervezés-jellegű, valami későbbi akcióra való felkészítés volt, mert több olyan gyanús dolog is felmerült.”
A beszélgetés során egyébként elhangzik az is, hogy a Barátság kőolajvezetéket ukránok támadták meg, és az ezzel kapcsolatos szervezkedésnek tanúja volt, amikor Ukrajnában volt.
Az ügy másik része, hogy a hét elején az is kiderült, hogy Panyi Szabolcs ügynök segítségével figyelték meg Szijjártó Péter külügyminiszter kommunikációját. Egy kiszivárgott hangfelvételen Panyi arról beszél, hogy megadta az egyik európai uniós tagállam titkosszolgálatának a külügyminiszter telefonszámát, amivel lehetővé tette Szijjártó Péter beszélgetéseinek külföldi lehallgatását.
Panyi azzal is kérkedett, hogy együtt dolgozik Orbán Anitával, Magyar Péter külügyi tanácsadójával. Elmondása szerint olyan jó a kapcsolatuk, hogy egy Tisza-kormány esetén ő tehetne javaslatot, kit rúgjanak ki, és ki dolgozzon a külügyminisztériumban. Ez azt jelenti, hogy a megfigyelési botrány a Tisza Pártból indult ki, Magyar Péterék Panyin és Orbán Anitán keresztül összejátszhattak a külföldi szolgálatokkal.
Ukrajna a magyar kormány ellen dolgozik olyan titkosszolgálati és dezinformációs eszközökkel, amelyek eddig nem voltak jellemzők a rendszerváltás óta.
Ukrajnának elsősorban pénzre van szüksége, ezért minden eszközt bevetnek, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt nyerje meg a magyarországi választásokat, és az általuk bevezetett megszorítások révén Ukrajna megkapja a magyarok pénzét is.
Nemcsak pénzügyi és titkosszolgálati beavatkozás, hanem halálos fenyegetések garmada is érkezett Magyarország és főleg a magyar miniszterelnök felé. Zelenszkij elnök személyesen fenyegette meg a magyar miniszterelnököt halálosan.
"Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen személy nem fogja blokkolni a 90 milliárdot, vagy a 90 milliárdból az első részletet, és az ukrán katonáknak lesz fegyvere. Különben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, és akkor majd hívják fel őt és beszéljenek vele a saját nyelvükön."
- üzente Zelenszkij Orbán Viktornak, és ezzel megnyitotta a fenyegetések áradatát.
Ahogy az Ellenpont is beszámolt róla, Hrihorij Omelcsenko volt ukrán parlamenti képviselő, és az ukrán titkosszolgálat volt tisztje megfenyegette a magyar miniszterelnök családját egy interjúban. A Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint a volt tiszt arról beszélt, hogy nem kell megadnia Zelenszkij elnöknek Orbán Viktor címét, mivel ők mindent tudnak róla és a családjáról: "Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább." A volt politikus ezután sem állt le, később így fogalmazott:
"Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül!"
- fogalmazott Omelcsenkó.
Az Ellenpont által megtalált videórészletben ennél is tovább merészkedik az egykori ukrán titkosszolga, és nyíltan Orbán Viktor lelövéséről beszél, és megfenyegeti a magyar miniszterelnököt, hogy ha nem hagyja abba az ukránoknak nem tetsző beszédek tartását, akkor ő is pontosan úgy jár, mint Robert Fico, és öt golyót kap.
Miután a magyar miniszterelnököt halálosan megfenyegették, a választópolgárok megfélemlítése következett. A taktikából jól látszik, az ukránok egyre durvábban fenyegetik Magyarországot, azért, hogy ezzel szövetségesüket,a kétarcú Magyar Pétert segítsék a kampányban. Zelenszkij pontosan tudja, csak Orbán Viktor tudja megakadályozni, hogy Magyarország belépjen a háborúba Ukrajna mellett.
Egy nappal azután, hogy Zelenszkij elnök halálos fenyegetést küldött Orbán Viktornak, Alekszej Zsulavszkij, ismert politikai elemző Magyarország megtámadásáról beszélt. Youtube-videójában azt mondta, hogy 120 ezer ukrán katonát(konkrétan toborzótiszteket említ)küldenének Magyarországra, akik elhurcolnák (ahogy ő fogalmazott, "becsomagolnák") a magyar férfiakat.
"Orbán hisz magában és azt mondta, hogy erővel fogja kényszeríteni Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték megjavítására. Orbán, elmagyarázom neked, hogy lesz ez az egész. Figyelj ide: Ukrajnával elküldjük hozzátok Magyarországra a TCK-sainkat. Mennyi katonátok van, negyvenezer? Nekünk háromszor annyi TCK-sunk van. Egyetlen lövés sem fog eldördülni. Egyszerűen csak megérkeznek, 'becsomagolják' az összes férfit, és ezzel vége is lesz. Hát, valahogy így"
- fogalmazott félreérthetetlenül Zsulavszkij.
Ezután egy veterán ukrán parancsnok, Jevhen Dikij vetette fel, hogy Magyarországon olyan erőszakos hatalomátvételnek kellene következnie, mint a 2014-es Majdan.
"Mi van, ha ezek sikerülnek neki (mármint a választás megnyerése, Dikij szerint törvénytelenül - a szerk.), és válaszul nem alakul ki semmiféle »budapesti Majdan«... és ő (Orbán Viktor) ismét megtartja a hatalmát?"
- teszi fel a kérdést.
Vagyis az ukrán parancsnok a katonai beavatkozás eshetőségét veti fel Magyar Péter mellett.
A fent idézett Jevhen Dikij a már említett podcastben arról is beszél, hogy ha az ellenzéki hatalomátvétel nem történik meg, és a magyar kormány (válaszul a Barátság kőolajvezeték elzárására) továbbra sem szállít energiát Ukrajnának, akkor az ukrán hadseregnek meg kell szállnia Magyarországot.
"De amikor maga Orbán és Fico kijelenti, hogy elzárják előlünk az áramot Európából ... nos, itt arra gondoltam, hogy vajon nem kellene-e védelem alá vennünk azt az energia infrastruktúrát, amelyre szükségünk van a biztonság garantálásához, a folyamatos energiaellátás biztonságához…) Magyarországgal és Szlovákiával összehasonlítva még csak nem is kérdés, hogy van-e elég erőnk. Több, mint elég erőnk van hozzá, Egyetlen hadtestünk könnyedén ellenőrzése alá vonhat minden számunkra szükséges objektumot ezen országok területén, Orbánén és Ficóén."
- fogalmaz Dikij.
Dikij tehát egyértelműen fogalmaz: a magyar energiainfrastruktúra elfoglalásával romba döntenék a magyar gazdaságot és katonai megszállással támogatná Magyar Péter hatalomra kerülését.
Azonban nem "csak" az energiahálózat tönkretételével verné szét a magyar gazdaságot Ukrajna: Tarasz Zahorodnyij, Zelenszkij egyik legfontosabb ideológusa az Ukrajnában is tevékenységet folytató magyar cégek teljes ellehetetlenítésével szállna be a magyar választásokba.
Az ismert Zelenszkij-tanácsadó szerint az Ukrajnában tevékenykedő magyar cégeket ki kell tiltani, amelyek így nyomást gyakorolhatnak a magyar kormányra.
"Reagálni természetesen kell, mert nem szabad megengedni, hogy bármely ország vagy bármely ország vezetője egyáltalán kinyissa a száját a mi irányunkba. Úgy gondolom, hogy a gazdaságra kell csapást mérni. Az Ukrajnában ilyen vagy olyan formában jelen lévő magyar vállalatoknak egyszerűen el kell tűnniük a piacunkról. Úgy kell intézni, hogy egyszerűen ne legyenek itt. Itt van például az OTP Bank, amely még mindig működik nálunk – mi ez? Konkrétan a gazdaságra kell csapást mérni, hadd rendezze le [a vitát] a saját kormányaival. Mert ezt a szemtelenséget és megengedhetetlen viselkedést mindenképpen büntetni kell. Ez az egyik"
- fogalmazott Zahorodnyij. Az elemző szerint az OTP nehéz helyzetbe kerülne, ha elüldöznék Ukrajnából. Ez önmagában nyilvánvalóan nem igaz, így azt kell feltételezni, hogy Zahorodnyij utána Brüsszel segítségével nemzetközi fellépést is akar szervezni az OTP ellen.
Hogy miért ennyire fontos Ukrajna számára a Tisza Párt, azt az Ellenpont korábbi írásában már feltárta: Magyar Péter tulajdonképpen Zelenszkij elnök magyarországi kiadása, akit arra akar felhasználni Kijev, hogy egy bábkormányt juttasson hatalomra a vezetésével. Ennek véghezvitelére egy teljes hálózatot hoztak létre, amely minden lehetséges módon támogatta Magyar Pétert:
Magyar Péter mögé tehát egy teljes ukrán hálózat alakult, amely most a választások során a Tisza Párt érdekében avatkozik be. Szándékukat nem is kendőzik immáron, az ukrán nyilvánosságban teljesen nyíltan beszélnek arról, hogy Magyar Péternek akarják megnyerni a magyarországi választást - bármilyen eszközzel.
