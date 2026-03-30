Heti 2 milliárd: Az aranykonvoj szállította Magyar Péter pénzét

Ennek a tiltott pártfinanszírozásnak volt része az ukrán aranykonvoj is. A héten három tiszás ukrán ügynök is lebukott, közülük ketten Magyar Péterék informatikai rendszerét üzemeltették. Az ukrán titkosszolgálati akciók már régóta zajlanak, akkor kapcsoltak nagyobb sebességre, amikor januárban Zelenszkij elnök leállította a Barátság olajvezetéket. Megmutatjuk, hogyan indította el Zelenszkij a Magyarország elleni titkosszolgálati akciókat, melyeknek célja, hogy megpróbálják hatalomra juttatni Magyar Pétert és ezzel az ukránok hozzájussanak a 90 miliárdos uniós háborús hitelhez, amelyet csak Orbán Viktor tud megakadályozni - írta meg az Ellenpont.

A Ripost írja, hogy január végén Ukrajna egyértelmű támadást indított Magyarország ellen. Ennek első eleme volt a Barátság-kőolajvezeték leállítása és az, hogy annak ellenére nem indítják újra, hogy erre minden feltétel adott. Ezzel Zelenszkij elnök egyértelműen Magyar Péter oldalán avatkozott be a választásokba, ezt pedig ő maga sem tagadja. Miután az ukrán elnök bevallotta, hogy február elején politikai okokból nem nyitotta újra a Barátság-kőolajvezetéket, azt is kijelentette, hogy

"hiszem, hogy Orbán vereséget szenved a választásokon".

A Barátság kőolajvezeték lezárásával Ukrajna a magyar energetikai infrastruktúrát akarja ellehetetleníteni, és minden jel arra utalt, hogy a közeljövőben ennél is súlyosabb támadásokra készülnek. Ez nem is maradt el.

Aranykonvojon jött a Tisza ukrán párttámogatása

Március 5-én Kecskemétnél a magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) és a NAV feltartóztatta az ukrán Oschadbank két páncélozott járművét, amelyek Ausztriából tartottak Ukrajnába. A magyar hatóságok pénzmosás gyanújával foglalták le a szállítmányt, és azóta is folyamatban van a nyomozás. Miközben a hivatalos ukrán magyarázat szerint ez az ukrán bank pénze volt, amit az ukrán fél "állami rablásnak” és „terrorizmusnak” minősített, a valóság teljesen más képet mutat.

Az Ellenpont által nyilvánosságra hozott felvételen Zelenszkij volt párttársa árulta el, hogy az aranykonvojban ukrán háborús korrupcióból származó pénz van. Az ukrán elnök ügyeire jól rálátó egykori politikus azt állította, hogy a Magyarországon lefoglalt pénz- és aranyszállítmány a Fire Point nevű ukrán fegyvergyártó cégtől származik és vélhetően visszaosztás a korrupcióban érintett Timur Mingyics - Zelenszkij volt üzlettársa - és az elnök Volodimir Zelenszkij részére. A letartóztatott politikus szerint ez a pénz egy "kamu rakétának az árából" származik.