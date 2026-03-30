Újabb részletek derültek ki Kis Grófo édesapjának haláláról: "Amikor engem kiengedtek a kórházból, ő eltávozott..."

Kis Grófo édesapja 2020-ban hunyt el, amikor a covid-járvány is jelen volt Magyarországon. A mulatós énekes nem nagyon szólalt meg ebben a témában, mivel számára édesapja volt a mindene. Elmondása szerint már gyerekként is mindig inkább apás volt, mint anyás. Halála nagyon megrázta a családot és a mai napig nem bírja feldolgozni Grófo, hogy már nem fognak tudni soha találkozni ezen a világon.

Kis Grófo felesége is jelen volt, amikor apósáért megérkezett a mentő (Fotó: Török Gergely)

Kis Grófo édesapja kórházban hunyt el

Az énekes elárulta, hogy apukája a covid következtében hunyt el. Hozzátette, hogy nem csak számára, de mindenkinek megviselő volt az az időszak, mivel rengeteg családot ért feldolgozhatatlan veszteség. Hajdú Péter erre azt hozta fel, hogy felháborító a tény, hogy még mindig vannak vírustagadók, akik úgy gondolják, hogy nem is létezett a covid.

Én benne voltam. Ugyanakkor voltam a kórházban, mint édesapám. Csak ő az intenzíven feküdt, én pedig az osztályon. Én tíz napig voltam bent a kórházban és, amint engem hazaengedtek, ugyanazon a napon távozott el édesapám. Ezt senkinek nem kívánom

— mondta a Beköltözve műsorában Kis Grófo.

Az énekes sem ok nélkül került be a kórházba, erős tünetei voltak, amiből hamar kialakulhatott volna a baj. „Amikor bent voltam, akkor olyan szinten kapott el ez a betegség, hogy mikor köhögtem, kapkodnom kellett a levegőt. Ha akkor megnyomom a csengőt, akkor engem is vittek volna fel az intenzív osztályra, így inkább próbáltam mindig saját magamat megnyugtatni” - árulta el az énekes.

Kis Grófo gyerekei miatt próbál összeszedett maradni, amikor édesapjáról beszél (Fotó: Szabolcs László)

Kis Grófo még mindig gyászolja édesapját

A mai napig nem tudom feldolgozni az elvesztését. Amikor beszélek róla, akkor nagyon próbálkoznom kell, hogy ne sírjam el magam. Próbálok mindig csak a jó emlékekről beszélni, szerencsére sok van ebből, de amikor belegondolok, hogy ez csak egy emlék, akkor mindig megkérdőjelezem a valóságot. Viszont próbálom tartani magam, mert itt a családom, feleségem, gyermekeim és édesanyám is

— mesélte az énekes Hajdú Péternek.

Grófo nem csupán akkor járt a kórházban, amikor az osztályon feküdt, hanem előtte pár nappal is, amikor bekísérte édesapját. „Mély altatásban volt három hétig, pedig a saját lábán ment be a kórházba. Amikor kihívtuk a mentőt, akkor a véroxigén szintje 72 volt, és ugye 80 alatt lélegeztetőgépre van szükség. Nem fulladt még, de nehezen vette a levegőt. Utána még egyszer tudtunk bele beszélni telefonon és mondta, hogy el akarják altatni. Én csak annyit tudtam neki válaszolni, hogy jó kezekben van és, hogy az Úr vele van. Ekkor vett egy nagy levegőt és kinyomta a telefont. Ez volt az utolsó alkalom, amikor beszéltem édesapámmal” — idézte fel a szörnyű emléket Kis Grófo, aki szobrot is állíttatott édesapjának sírhelye mellett.