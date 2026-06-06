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Ennek a 3 csillagjegynek elképesztően erős a hatodik érzéke – Tűpontos intuíciójuk mindenkit ledöbbent

Ennek a 3 csillagjegynek elképesztően erős a hatodik érzéke – Tűpontos intuíciójuk mindenkit ledöbbent

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 19:45
csillagjegyhoroszkóp
Míg egyesek teljes mértékben racionális döntéseket hoznak, mások mindig a belső megérzéseikre hallgatnak. A horoszkóp szerint pedig egyes csillagjegyek kifinomult hatodik érzékkel rendelkeznek, mely mindig a helyes irányba tereli őket. Vajon te is a szerencsések közé tartozol?
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Modern világunkban a jó időzítés kincset ér, a horoszkóp szerint pedig egyesek ebben különösen jók. Cikkünkben ezért felfedjük azt a 3 csillagjegyet, aki bátran hallgathat az intuíciójára. Vajon téged is megajándékozott az univerzum ezzel a különleges képességgel? Most kiderül!

Horoszkóp, a csillagokat néző pár.
Vajon a horoszkóp szerint te is a szerencsések közé tartozol?
Fotó: Shutterstock
  • Egyesek a szenvedélyes jellemük miatt hallgatnak a legbelsőbb megérzéseikre.
  • A legcsaládcentrikusabb jegyet az élet minden területén a megérzései vezérlik.
  • Az egyik legfüggetlenebb állatövi jegy olykor hirtelen magától megvilágosodik.

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy hatodik érzékkel született

Bár a hatodik érzéket még napjainkban is hatalmas misztikum lengi körbe, a horoszkóp szerint bizonyos csillagjegyek már a születésüktől kezdve rendelkeznek ezzel a különleges képességgel. Ezért nekik rendkívüli tehetségük van ahhoz, hogy észrevegyék a legjobb lehetőségeket, és megkaparintsák azokat. Tudják, hogy melyik állásajánlatra kell igent mondaniuk, melyik randipartnerük lesz a befutó, vagy melyik utazással járnak majd a legjobban. Tehát legyen szó karrierről vagy magánéletről, mindig jókor vannak jó helyen, és az esetek többségében nagyszerű döntést hoznak. Ez pedig nagyban köszönhető a bolygóknak, amelyek ezt a 3 csillagjegyet áldották meg a legerősebb hatodik érzékkel.

Kos csillagjegy

A tüzes, impulzív Kosok az univerzum kegyeltjei közé tartoznak, akiknek szenvedélyes jelleme szorosan összefügg az intuitív képességeikkel. Ugyanis míg sokan társadalmi nyomással küzdenek, addig a jegy szülötteit egy cseppet sem érdeklik mások elvárásai. A saját fejük után mennek, és a számukra legjobb döntés mellett teszik le a voksukat. Kitűnő helyzetfelismerők, ezért tudják, mikor kell nemet mondani és elsétálni valahonnan, ha az már nem szolgálja az érdekeiket. Nagyon gyakran hallgatnak a megérzéseikre ahelyett, hogy túlagyalnák a dolgokat.

A horoszkóp alapján hatodik érzékkel megáldott személy nézi a csillagokat.
Egyesek a szenvedélyes jellemük miatt hallgatnak a legbelsőbb megérzéseikre.
Fotó: shutterstock

Rák csillagjegy

A családcentrikus Rákok is a szerencsések közé tartoznak; őket az élet minden területén az érzelmeik vezérelnek, ezért természetükből adódóan rendkívül intuitívak. A mélyebb igazságokat is képesek megérezni, míg mások a logikára hagyatkoznak, és mélyen elemzik a részleteket. Képességüknek köszönhetően jól kezelik az élet adta kihívásokat, miközben időben fel tudják ismerni mások hátsó szándékát. A jegy szülöttei többnyire ösztönösen megértenek másokat, különösen, ha egy szerettükről van szó.

Vízöntő csillagjegy

A független Vízöntők is felkerültek az erős hatodik érzékkel rendelkezők listájára, akik újító gondolkodásmódjukról és szabadszelleműségükről ismertek. Ugyanis gyakran találják magukat olyan szituációban, amelyben egyik pillanatról a másikra megvilágosodnak. Amennyiben egy cél lebeg a szemük előtt, az univerzum mellettük áll, és segít nekik jó döntéseket hozni. Mivel rendkívül humanitárius jellemek, fontos számukra a közösség és az emberek megsegítése, ehhez pedig gyakran támaszkodnak a belső megérzéseikre.

Az alábbi videóból még többet megtudhatsz a csillagjegyekről:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu