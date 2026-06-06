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Az egész környéket evakuálták: takarítás közben néhai férje dinamittal teli hűtőjére bukkant egy nő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors fagyasztó
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 19:30
dinamitrendőrség
A feleség ledöbbenve hívta a hatóságokat segítségért. A kiérkező rendőröknek elmondta, fogalma sincs, hogyan kerülhetett oda a sok dinamit.
CJA
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Egy Los Angeles-i nő értesítette a hatóságokat, amikor takarítás közben szokatlan dologra bukkant otthonában. Mint kiderült néhai férje hagyott neki egy emlékezetes meglepetést, pontosabban 20 darab dinamitrúdat a fagyasztóban.

Dinamitot talált fagyasztóban egy takarító nő
Dinamitot talált fagyasztóban egy takarító nő (fotó: Pexels)

Néhai férje dinamitjai lapulhattak a garázsban

A hívás után az egész környéket evakuálták, majd bombaszakértők érkeztek a házhoz, ahol a tulajdonos a garázsban találta meg a dinamitot.

Helyi idő szerint szerdán, június 3-án, körülbelül 9 órakor érkeztek ki a hatóságok. A nő ekkor bevallotta, fogalma sincs, hogyan kerültek oda a robbanóanyagok, és ki lehet a gazdájuk. Warner Castillo kapitány elmondta, hogy a nő és néhai férje évekkel ezelőtt vásárolták a fagyasztót, amikor a házukat is megvették. 

A megtalált dinamitrudakat dízelbe mártva vitték el a helyszínről. Castillo közölte, hogy az esetet nem minősítik bűncselekménynek, inkább talált/elveszett tárgyak ügyeként kezelik.

Isten ments... egyesek életüket veszthették volna, vagy akár meg is csonkulhattak volna ennyi dinamittól

-mondta Castillo.

Hozzátette: ha felrobbannak volna, többen is halláskárosodást szenvedhettek volna, az otthonokban kár keletkezett volna, és az összes autóriasztó megszólalt volna.

A nyomozók szerint a robbanószerek a néhai férj tulajdonai lehettek - ő 2014-ben vesztette életét. Kaliforniában ilyen anyagokat általában csak engedéllyel rendelkező szakemberek vásárolhatnak, akik olyan iparágakban dolgoznak, ahol szükség lehet rájuk, például bányászatban, épületbontásban vagy kőfejtésben - írja a People.

 

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