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Magyar ünnep az MVM Dome-ban, BL-döntőt játszik a Győr

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors győri audi eto kc
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 19:46
Bajnokok Ligájakézilabda
A szombati elődöntők után kialakult a vasárnapi finálé párosítása a női kézilabda Bajnokok Ligájában. Győri Audi ETO KC a francia Metz csapatával találkozik a budapesti négyes döntő utolsó mérkőzésén.

Szombaton elsőként a két magyar játékossal, Albek Annával és Vámos Petrával felálló francia Metz HB jutott a fináléba, miután a budapesti négyes döntő nyitó találkozóján 32-27-re legyőzte a román CSM Bucuresit. Aztán a második meccsen a Győri Audi ETO KC a másik francia, Brest Bretagne együttesével találkozott.

Nyolcadik BL-győzelmére készül a Győr
Nyolcadik BL-győzelmére készül a Győr Fotó: PEKA ROLAND

A Győr a nyolcadik BL-sikert veszi célba

A kisalföldi alakulat a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjében idén immár 11. alkalommal érdekelt. A győzelmeket figyelembe véve harmadik az örökrangsorban a legrangosabb kupasorozatban, újabb diadalával beérné a második helyezett, nyolcszoros győztes osztrák Hypo Niederösterreich együttesét. A Győr nem hibázott a Brest elleni elődöntőben, 31-30-ra nyert, és ez azt jelenti, hogy vasárnap összességében a nyolcadik, sorozatban pedig a harmadik sikeréért száll harcba a BL-ben.

A Győr-Metz BL-döntőt vasárnap 18 órakor a budapesti MVM Dome-ban játsszák.

 

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