Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Konrád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Mély fájdalommal tudatjuk...” – holtan találtak rá az egy hónapja eltűnt fiatal nőre

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 06:30
Halálhírét testvére osztotta meg a közösségi médiában.

Egy hónap keresés után holtan találtak rá arra az eltűnt New York-i nőre, aknek holttestét egy Long Island Sound-i folyóban találták meg a vízen lebegve. A 32 éves Brittany Kritis-Garipnak még március 20-án veszett nyoma azok után, hogy férje, Fernando Garip elmondása szerint kiugrott a mozgó autóból, a telefonját a bokorba dobta majd pánikba esve elszaladt. Halálát a helyi hatóságok úgy állapították meg, hogy nem bűncselekmény következtében történt, habár a tragédia okát egyelőre még nem tudják.

Fotó: GoFundMe

Erdős területeket, vidéki és külvárosi részeket, mindent átkutattunk, hogy megtaláljuk. Addig akartuk folytatni, míg haza nem jön!

 – közölte Fernando a tragédia után.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Brittany-t megtalálták és elhunyt. Vigaszt nyújt számunkra a tudat, hogy Isten a gondjaiba vette őt és most már békében nyugszik. Brittany mindig is fényt jelentett mindazok életében, akikkel találkozott. Melegsége, kedvessége és személyisége maradandó nyomot hagyott sok emberben. Ez a fény nem tűnik el. Tovább él mindannyiunkban, akik ismertük és szerettük őt

 – tette közzé halálhírét testvére a közösségi médiában kiemelve, családjával együtt mérhetetlenül hálásak azért a sok támogatásért, amelyet a keresés során kaptak.:

A közösség által mutatott figyelem, törődés és együttérzés többet jelentett számunkra, mint amit szavakkal ki tudnánk fejezni

 – idézte őt a a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
