„Mély fájdalommal tudatjuk...” – holtan találtak rá az egy hónapja eltűnt fiatal nőre

Egy hónap keresés után holtan találtak rá arra az eltűnt New York-i nőre, aknek holttestét egy Long Island Sound-i folyóban találták meg a vízen lebegve. A 32 éves Brittany Kritis-Garipnak még március 20-án veszett nyoma azok után, hogy férje, Fernando Garip elmondása szerint kiugrott a mozgó autóból, a telefonját a bokorba dobta majd pánikba esve elszaladt. Halálát a helyi hatóságok úgy állapították meg, hogy nem bűncselekmény következtében történt, habár a tragédia okát egyelőre még nem tudják.

Erdős területeket, vidéki és külvárosi részeket, mindent átkutattunk, hogy megtaláljuk. Addig akartuk folytatni, míg haza nem jön!

– közölte Fernando a tragédia után.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Brittany-t megtalálták és elhunyt. Vigaszt nyújt számunkra a tudat, hogy Isten a gondjaiba vette őt és most már békében nyugszik. Brittany mindig is fényt jelentett mindazok életében, akikkel találkozott. Melegsége, kedvessége és személyisége maradandó nyomot hagyott sok emberben. Ez a fény nem tűnik el. Tovább él mindannyiunkban, akik ismertük és szerettük őt

– tette közzé halálhírét testvére a közösségi médiában kiemelve, családjával együtt mérhetetlenül hálásak azért a sok támogatásért, amelyet a keresés során kaptak.:

A közösség által mutatott figyelem, törődés és együttérzés többet jelentett számunkra, mint amit szavakkal ki tudnánk fejezni

– idézte őt a a People.