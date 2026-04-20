Megrázó: 50 csecsemő holtteste került elő egy tömegsírból – két embert már el is fogtak

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 07:25
Aggasztó felfedezést tettek a hatóságok. 56 holttest került elő a tömegsírból, többségük csecsemő.

Sokkoló felfedezés? egy tömegsírból 50 csecsemő valamint hat felnőtt holtteste került elő Trinidad szigetén, Cumuto városában – a főváros Port of Spaintől mindössze 40 kilométerre.

Tömegsírt találtak: a rendőrség azonnal lépett

50 csecsemű, valamint négy felnőtt férfi és két felnőtt nő holtteste került elő a tömegsírból. Öt felnőttön azonosító cédula is volt, emellett a jelek szerint kettőn a haláluk után boncolást is elvégeztek - adta hírül a BBC. A jelek arra utaltak, hogy egy temetkezési vállalat szabadult meg illegálisan a rájuk bízott testekről. A hatóságok végül két fiatal temetkezési vállalati alkalmazottat, egy 18 és egy 25 évest már őrizetbe is vettek.

A tömegsírról állítólag egy, a temető közelében lakó kertésznek köszönhetően szereztek tudomást a rendőrök. Ő volt az, aki egyik este meglátta a fiatalokat ásni a sírok környékén.

Trinidad és Tobago egyébként a legnagyobb gyilkossági rátával rendelkező ország Latin-Amerikában és a Karib-térségben. Emiatt sajnos az sem kizárható, hogy az ügy a bűnbandák működéséhez köthető.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
