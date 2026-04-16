Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Csongor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Recepthamisítással kereste a kenyerét egy gyógyszerész - több mint 200 milliós kárt okozott

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 15:40
Pár évvel ezelőtt anyagi nehézségei akadtak. Recepthamisítással próbálta megoldani helyzetet, nem úszta meg.

Recepthamisítással igényelt vissza csaknem 230 millió forintnyi társadalombiztosítási támogatást egy 54 éves gyógyszerész, ellene költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Nógrád Vármegyei Főügyészség - erről a főügyészség tájékoztatta csütörtökön az MTI-t.

Recepthamisítás miatt ítélték szabadságvesztésre egy gyógyszertár üzemeltetőjét
Recepthamisítás miatt ítélték szabadságvesztésre egy gyógyszertár üzemeltetőjét Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Recepthamisítással oldotta meg az anyagi nehézségeit

A közleményben ismertették: a férfi egy Nógrád és egy Heves vármegyei gyógyszertárat üzemeltetett, amelyekben 2020 körül anyagi nehézségek merültek fel. Ezért 2021 januárja és 2022 novembere között a betegek által a gyógyszertárba bevitt papír alapú orvosi vényeket valótlanul digitalizálta a gyógyszertári informatikai rendszerben úgy, hogy a receptekhez inzulin tartalmú gyógyszereket írt hozzá és rögzített a rendszerben azért, hogy az utána járó társadalombiztosítási támogatást igénybe vegye.

A férfi ezzel a módszerrel 1224 alkalommal küldött be hamis vényjelentéseket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (NEAK), az ezek után járó társadalombiztosítási támogatási összeget, mintegy 230 millió forintot a NEAK a két patikát üzemeltető, a gyógyszerész férfi által vezetett két cég részére kiutalta.

Az elcsalt összeg egy részét visszafizette

A patikus a bűncselekmény elkövetése során jogosulatlanul használta fel 419 beteg egészségügyi adatait, valamint 11, vényt kiállító orvos foglakozási adatait. A férfi a vádemelésig a költségvetésnek okozott vagyoni hátrányból 150 millió forintot visszafizetett.

A Nógrád Vármegyei Főügyészség a vádlottal szemben költségvetési csalás, hamis magánokirat felhasználása, illetve közfeladati helyzettel visszaélés miatt emelt vádat. A végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása mellett pénzbüntetés, közügyektől eltiltás, az egészségügyi foglalkozástól eltiltás, a gazdasági társaság vezető tisztségétől eltiltás alkalmazását, valamint vagyonelkobzás elrendelését indítványozta. Az ügyben a Balassagyarmati Törvényszék dönt - áll az MTI-n közzétett közleményben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu