Szörnyű: romvárosban lövöldözött egy férfi, halálos áldozat is van

A mexikói hatóságok szerint az elkövető a tettét követően öngyilkos lett. A tájékoztatás szerint négyen a lövésektől sérültek meg, ketten pedig amiatt, hogy elestek. A sérültek között kolumbiai, orosz és kanadai turisták is vannak – írja az MTI.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök az X-en tett bejegyzésében fejezte ki részvétét és közölte, hogy utasította biztonsági kabinetjét a kanadai turista halálát okozó incidens gondos kivizsgálására. A kanadai külügyminisztérium egyelőre nem reagált megkeresésekre az ügyben.

Teotihuacan az időszámítás szerinti 1. és 7. század között fejlődött a prekolumbián Amerika egyik leghatalmasabb városává és a világ egyik legnagyobb metropoliszává - virágkorában több mint 100 ezren éltek ott. Ezután azonban egyelőre ismeretlen okból az emberek elhagyták a várost.

A romvárost 1987-ben fel vették az UNESCO világörökségi listájára, mára Mexikó egyik legfontosabb turistalátványosságává vált.