Élet a gyász után: Továbblépett Csollány Szilveszter özvegye

Vége a magányos éveknek! Hosszú és fájdalmas út után Csollány Szilveszter felesége, Judit újra meg tudta nyitni a szívét egy férfinak. Szilas 2022-es váratlan halála óta a kétgyermekes édesanya szinte teljesen elzárkózott a külvilágtól, erejét megfeszítve óvta lányaikat, Kittit és Kincsőt, és ápolta néhai férje emlékét.
Csollány Szilveszter 2022-es elvesztése után Judit példát mutatott tartásból és hűségből. Az egész ország együtt érzett vele, amikor egyedül maradt a fájdalmával és a két gyermekével. Most azonban úgy tűnik, eljött az idő, hogy a sebek hegedni kezdjenek.
Az egész országot megrázta a hír 2022. január 24-én, amikor a magyar sportvilág egyik legnagyobb csillaga hunyt ki. Csollány Szilveszter hetekig küzdött az életéért, miután szervezetét megtámadta a koronavírus. A gyűrű királya 50 napon át volt egy speciális lélegeztetőgépen, tüdőátültetésre várt, de végül a vírus okozta súlyos szövődmények legyőzték a szervezetét és 51 éves korában örökre itthagyott minket. Búcsúztatóját a Farkasréti temetőben tartották, végső nyughelye azonban Sopronban van. A tragédia súlyát jól mutatta, hogy az éppen Dominikán zajló Exatlon Hungary forgatásán drámai döntést kellett hozniuk a műsorkészítőknek. A versenyzők előtt, akik korábban együtt küzdöttek a pályákon az olimpikonnal, napokig titkolták Szilas halálhírét, hogy ne törjék össze őket a verseny közepén.
A magyar olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász halála után az ország egy emberként mozdult meg, hogy segítse a családot. Nemcsak érzelmi, hanem anyagi támaszt is nyújtottak Juditnak és a lányoknak. Egy különleges, limitált szériás bort készítettek a bajnok emlékére. A kezdeményezés fő célja az volt, hogy az értékesítésből befolyt összeggel a családot támogassák. "Évek óta vágyott álmát valósítottuk meg, elkészült a nevével fémjelzett és kedvenceiből összeházasított bor, a Szilas! Célunk a borral az emlékezés és egy nemes ügy, a bor értékesítéséből befolyt összeggel Szilas gyermekeit fogjuk támogatni" – írták akkor a borászat oldalán.
Négy évvel az olimpikon váratlan halála után a jelek szerint véget ért a túlélés időszaka, és az elviselhetetlen fájdalom súlyát felváltotta az újrakezdés öröme. Információink szerint ezt a fordulatot egy Dániel nevű férfi hozta el az özvegy életébe. A környezetükből kiszivárgott hírek szerint a szerelmesek idén tavasszal léptek a "nyilvánosság" elé, legalábbis a szűkebb ismerősi körükben már nyíltan felvállalták, hogy egy párt alkotnak.
Jutka mintha kicserélődött volna. Befestette a haját szőkéről vörösre, és egyszerűen látni rajta, hogy most jól van
– súgta meg lapunknak informátorunk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.