Élet a gyász után: Továbblépett Csollány Szilveszter özvegye

Vége a magányos éveknek! Hosszú és fájdalmas út után Csollány Szilveszter felesége, Judit újra meg tudta nyitni a szívét egy férfinak. Szilas 2022-es váratlan halála óta a kétgyermekes édesanya szinte teljesen elzárkózott a külvilágtól, erejét megfeszítve óvta lányaikat, Kittit és Kincsőt, és ápolta néhai férje emlékét.

Csollány Szilveszter exatlonistaként is lenyűgözte a nézőket (Fotó: Árvai Károly)

Csollány Szilveszter özvegye: véget ért a bezárkózás időszaka

Csollány Szilveszter 2022-es elvesztése után Judit példát mutatott tartásból és hűségből. Az egész ország együtt érzett vele, amikor egyedül maradt a fájdalmával és a két gyermekével. Most azonban úgy tűnik, eljött az idő, hogy a sebek hegedni kezdjenek.

A tragédia, amit sosem felejtünk

Az egész országot megrázta a hír 2022. január 24-én, amikor a magyar sportvilág egyik legnagyobb csillaga hunyt ki. Csollány Szilveszter hetekig küzdött az életéért, miután szervezetét megtámadta a koronavírus. A gyűrű királya 50 napon át volt egy speciális lélegeztetőgépen, tüdőátültetésre várt, de végül a vírus okozta súlyos szövődmények legyőzték a szervezetét és 51 éves korában örökre itthagyott minket. Búcsúztatóját a Farkasréti temetőben tartották, végső nyughelye azonban Sopronban van. A tragédia súlyát jól mutatta, hogy az éppen Dominikán zajló Exatlon Hungary forgatásán drámai döntést kellett hozniuk a műsorkészítőknek. A versenyzők előtt, akik korábban együtt küzdöttek a pályákon az olimpikonnal, napokig titkolták Szilas halálhírét, hogy ne törjék össze őket a verseny közepén.

Összefogás Csollány Szilveszter gyermekeiért

A magyar olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász halála után az ország egy emberként mozdult meg, hogy segítse a családot. Nemcsak érzelmi, hanem anyagi támaszt is nyújtottak Juditnak és a lányoknak. Egy különleges, limitált szériás bort készítettek a bajnok emlékére. A kezdeményezés fő célja az volt, hogy az értékesítésből befolyt összeggel a családot támogassák. "Évek óta vágyott álmát valósítottuk meg, elkészült a nevével fémjelzett és kedvenceiből összeházasított bor, a Szilas! Célunk a borral az emlékezés és egy nemes ügy, a bor értékesítéséből befolyt összeggel Szilas gyermekeit fogjuk támogatni" – írták akkor a borászat oldalán.