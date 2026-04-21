Vége: 12 év jegyben járás után szakított a világsztár

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 07:23
Haylie Duff többé már nincs együtt gyermekei apjával.

Két év együtt járás után, 2014-ben kérte meg Haylie Duff kezét a szerelme, Matthew Rosenberg. Hilary Duff testvére boldogan mondott igent, és rögtön el is kezdték tervezni az esküvőt, de keresztülhúzta a számításaikat az első közös gyermekük megszületése. Utána is tologatták a dolgot, közben Texasba költöztek és a második kislányuk is világra jött – nos, úgy tűnik, hogy véget ért a közös történetük.

Haylie Duff
Szakított Haylie Duff / Fotó: NurPhoto via AFP

Kiderült, hogy szakított Haylie Duff és Matthew Rosenberg, de azt egyelőre nem lehet tudni, hogy miért – a Nevetséges Napóleon című kultfilmben is szereplő színésznő egy kis magányt és nyugalmat kért az emberektől ebben a minden bizonnyal lelkileg nagyon megterhelő helyzetben.

Állítólag azért sem jött össze ennyi idő után az esküvőjük, mert nem érezték a hiányát, hiszen pontosan úgy éltek együtt a gyerekekkel, mintha házasok lennének. Gyermekeik jelenleg 10, illetve 7 évesek, de azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az édesanyjuknál vagy az édesapjuknál maradnak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

