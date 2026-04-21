Vége: 12 év jegyben járás után szakított a világsztár

Két év együtt járás után, 2014-ben kérte meg Haylie Duff kezét a szerelme, Matthew Rosenberg. Hilary Duff testvére boldogan mondott igent, és rögtön el is kezdték tervezni az esküvőt, de keresztülhúzta a számításaikat az első közös gyermekük megszületése. Utána is tologatták a dolgot, közben Texasba költöztek és a második kislányuk is világra jött – nos, úgy tűnik, hogy véget ért a közös történetük.

Szakított Haylie Duff

Kiderült, hogy szakított Haylie Duff és Matthew Rosenberg, de azt egyelőre nem lehet tudni, hogy miért – a Nevetséges Napóleon című kultfilmben is szereplő színésznő egy kis magányt és nyugalmat kért az emberektől ebben a minden bizonnyal lelkileg nagyon megterhelő helyzetben.

Állítólag azért sem jött össze ennyi idő után az esküvőjük, mert nem érezték a hiányát, hiszen pontosan úgy éltek együtt a gyerekekkel, mintha házasok lennének. Gyermekeik jelenleg 10, illetve 7 évesek, de azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az édesanyjuknál vagy az édesapjuknál maradnak.