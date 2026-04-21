Április a mozgás hónapja: mutatjuk, mikor tilos az intenzív sportolás!

A mozgás alapvetően jót tesz, de fontos a tudatosság. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Kardiológusok Társasága (MKT) áprilisi kampányában. Mutatjuk az intelmeiket, amiket nem árt megfogadni!

A mozgás mindenkinek ajánlott, de fontos a tudatosság mielőtt belekezdünk.

Nem kérdés: a mozgás jót teszt

A rendszeres fizikai aktivitás nem csupán a kalóriaégetésről szól Prof. Dr. Vágó Hajnalka kardiológus szerint. A sport az egész szervezetre jótékonyan hat: javítja az anyagcserét, segít a vércukorszint és a testsúly szabályozásában, megőrzi az erek rugalmasságát és csökkenti a vérnyomást, bizonyítottan csökkenti a stresszt és javítja az általános életminőséget, ezzel együtt pedig nő a szívüregek mérete, vastagszik a kamrai izomzat, és csökken a nyugalmi pulzusszám.

Van viszont, amikor a sport kockázatot jelent

Bár a sport alapvetően jót tesz, bizonyos szívbetegségek nyugalmi állapotban tünetmentesek maradhatnak, és csak intenzív terhelés közben okoznak panaszt vagy akár tragédiát. Az intenzív mozgás jelentette kockázatok életkoronként eltérőek:

Korosztály Jellemző kockázat Kiváltó ok 35 év alatt Genetikai eredetű eltérések Rejtett szívizombetegség vagy ioncsatorna-betegség. 35 év felett (Master sportolók) Koszorúér-betegség Meszesedés, szűkület, amely szívinfarktushoz vezethet.

Mikor kell azonnal abbahagyni a sportolást?

A szervezetünk jelzéseit sosem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha sportolás közben az alábbiakat tapasztaljuk, függesszük fel a tevékenységet és forduljunk orvoshoz:

mellkasi panasz-nyomás, szorítás vagy fájdalom, amely a karba, nyakba vagy hátba is sugározhat,

szokatlan légszomj-olyan fulladás, amely nem áll arányban a kifejtett erőfeszítéssel,

szédülés, ájulásérzés, bizonytalanság vagy eszméletvesztés terhelés alatt,

rendszertelen szívdobogás, „beütés” vagy „kihagyás” érzése,

hirtelen fellépő, indokolatlan fáradékonyság.

Mikor ajánlott orvosi vizsgálat a sportolás előtt?

Magyarországon a szabadidős sportolóknak nem kötelező az orvosi vizsgálat, de az MKT szerint az alábbi esetekben erősen ajánlott:

újrakezdőknek, vagyis akik hosszabb kihagyás (5 év+) után vágnak bele az intenzív sportba.

Mindenkinek, aki elmúlt 35 éves.

Ha a családban előfordult korai szívbetegség vagy hirtelen szívhalál.

Dohányzás, magas vérnyomás, cukorbetegség vagy emelkedett koleszterinszint esetén.

A fent felsorolt panaszok megjelenését követően.