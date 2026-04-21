Április a mozgás hónapja: mutatjuk, mikor tilos az intenzív sportolás!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 07:15
Tavasszal sokan kapnak kedvet a futáshoz, kerékpározáshoz vagy az intenzívebb túrázáshoz. Mielőtt azonban bárki belekezdene a rendszeres mozgásba, ezeket nem árt, ha tudatosítja magában!
A mozgás alapvetően jót tesz, de fontos a tudatosság. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Kardiológusok Társasága (MKT) áprilisi kampányában. Mutatjuk az intelmeiket, amiket nem árt megfogadni!

A mozgás mindenkinek ajánlott, de fontos a tudatosság mielőtt belekezdünk. Fotó: maxbelchenko / shutterstock

Nem kérdés: a mozgás jót teszt

A rendszeres fizikai aktivitás nem csupán a kalóriaégetésről szól Prof. Dr. Vágó Hajnalka kardiológus szerint. A sport az egész szervezetre jótékonyan hat: javítja az anyagcserét, segít a vércukorszint és a testsúly szabályozásában, megőrzi az erek rugalmasságát és csökkenti a vérnyomást, bizonyítottan csökkenti a stresszt és javítja az általános életminőséget, ezzel együtt pedig nő a szívüregek mérete, vastagszik a kamrai izomzat, és csökken a nyugalmi pulzusszám.

Van viszont, amikor a sport kockázatot jelent

Bár a sport alapvetően jót tesz, bizonyos szívbetegségek nyugalmi állapotban tünetmentesek maradhatnak, és csak intenzív terhelés közben okoznak panaszt vagy akár tragédiát. Az intenzív mozgás jelentette kockázatok életkoronként eltérőek:

KorosztályJellemző kockázatKiváltó ok
35 év alattGenetikai eredetű eltérésekRejtett szívizombetegség vagy ioncsatorna-betegség.
35 év felett (Master sportolók)Koszorúér-betegségMeszesedés, szűkület, amely szívinfarktushoz vezethet.

 

Mikor kell azonnal abbahagyni a sportolást?

A szervezetünk jelzéseit sosem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha sportolás közben az alábbiakat tapasztaljuk, függesszük fel a tevékenységet és forduljunk orvoshoz:

  • mellkasi panasz-nyomás, szorítás vagy fájdalom, amely a karba, nyakba vagy hátba is sugározhat,
  • szokatlan légszomj-olyan fulladás, amely nem áll arányban a kifejtett erőfeszítéssel,
  • szédülés, ájulásérzés, bizonytalanság vagy eszméletvesztés terhelés alatt,
  • rendszertelen szívdobogás, „beütés” vagy „kihagyás” érzése,
  • hirtelen fellépő, indokolatlan fáradékonyság.

Mikor ajánlott orvosi vizsgálat a sportolás előtt?

Magyarországon a szabadidős sportolóknak nem kötelező az orvosi vizsgálat, de az MKT szerint az alábbi esetekben erősen ajánlott:

  • újrakezdőknek, vagyis akik hosszabb kihagyás (5 év+) után vágnak bele az intenzív sportba.
  • Mindenkinek, aki elmúlt 35 éves.
  • Ha a családban előfordult korai szívbetegség vagy hirtelen szívhalál.
  • Dohányzás, magas vérnyomás, cukorbetegség vagy emelkedett koleszterinszint esetén.
  • A fent felsorolt panaszok megjelenését követően.
ÉletkorJavasolt vizsgálatMikor forduljunk orvoshoz?
35 év alattNyugalmi EKG, fizikális vizsgálat, családi anamnézis.Intenzív hobbisport megkezdése előtt.
35 év felettNyugalmi EKG, labor (cukor, koleszterin), vérnyomásmérés.Minden esetben, ha megterhelő sportba kezd.
RizikócsoportKomplex szűrés: Szívultrahang, terheléses EKG, esetleg Szív MR.Meglévő alapbetegség vagy családi halmozódás esetén.

 

