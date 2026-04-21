Április a mozgás hónapja: mutatjuk, mikor tilos az intenzív sportolás!

A mozgás alapvetően jót tesz, de fontos a tudatosság. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Kardiológusok Társasága (MKT) áprilisi kampányában. Mutatjuk az intelmeiket, amiket nem árt megfogadni!
A rendszeres fizikai aktivitás nem csupán a kalóriaégetésről szól Prof. Dr. Vágó Hajnalka kardiológus szerint. A sport az egész szervezetre jótékonyan hat: javítja az anyagcserét, segít a vércukorszint és a testsúly szabályozásában, megőrzi az erek rugalmasságát és csökkenti a vérnyomást, bizonyítottan csökkenti a stresszt és javítja az általános életminőséget, ezzel együtt pedig nő a szívüregek mérete, vastagszik a kamrai izomzat, és csökken a nyugalmi pulzusszám.
Bár a sport alapvetően jót tesz, bizonyos szívbetegségek nyugalmi állapotban tünetmentesek maradhatnak, és csak intenzív terhelés közben okoznak panaszt vagy akár tragédiát. Az intenzív mozgás jelentette kockázatok életkoronként eltérőek:
|Korosztály
|Jellemző kockázat
|Kiváltó ok
|35 év alatt
|Genetikai eredetű eltérések
|Rejtett szívizombetegség vagy ioncsatorna-betegség.
|35 év felett (Master sportolók)
|Koszorúér-betegség
|Meszesedés, szűkület, amely szívinfarktushoz vezethet.
A szervezetünk jelzéseit sosem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha sportolás közben az alábbiakat tapasztaljuk, függesszük fel a tevékenységet és forduljunk orvoshoz:
Magyarországon a szabadidős sportolóknak nem kötelező az orvosi vizsgálat, de az MKT szerint az alábbi esetekben erősen ajánlott:
|Életkor
|Javasolt vizsgálat
|Mikor forduljunk orvoshoz?
|35 év alatt
|Nyugalmi EKG, fizikális vizsgálat, családi anamnézis.
|Intenzív hobbisport megkezdése előtt.
|35 év felett
|Nyugalmi EKG, labor (cukor, koleszterin), vérnyomásmérés.
|Minden esetben, ha megterhelő sportba kezd.
|Rizikócsoport
|Komplex szűrés: Szívultrahang, terheléses EKG, esetleg Szív MR.
|Meglévő alapbetegség vagy családi halmozódás esetén.
