"Majdnem ordítottam fájdalmamban" - Szívszorító vallomást tett Molnár Piroska

Komoly aggodalmat keltett az a közösségi médiás bejegyzés, amelyet Molnár Piroska tett közzé, még a közelmúltban. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznő ekkor egy versidézetet osztott meg Csoóri Sándor Föld, nyitott sebem című művéből, a sorok pedig a fájdalomról és a halál közelségének zavaros, nyomasztó érzéséről szólnak. Molnár Piroska nemrég a Storynak mesélt arról, hogyan tört rá egy fájó érzés késő este, amikor belegondolt abba, milyen sokan hagyták már itt a szerettei, barátai és közeli ismerősei köréből.

Molnár Piroska szívszorító vallomást tett / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Szívszorító vallomást tett Molnár Piroska

Mostanában hajnalban tudok csak elaludni, miután meghallgattam a híreket a rádióban, és megnyugszom, hogy nem hagyott itt senki. Nádasdy Ádám és Radnóti Zsuzsa mentek el legutóbb. Megtiszteltetés, hogy barátaimnak nevezhettem őket. Váratlanul ért a halálhírük. Ritkul körülöttem a levegő. Már nem hívhatom fel őket, nem beszélhetek meg velük semmit. Azon a bizony estén is, amikor feltettem Csoóri Sándor versét a közösségi oldalamra, a halottaimmal beszélgettem. Valahogy rám tört egy furcsa érzés, és mélyen felzaklattak ezek a kétségbe ejtő szavak. Majdnem ordítottam fájdalmamban

- idézte fel a művésznő, aki a mai napig aktívan játszik, azonban, ha épp szabad estéje van, azonnal elözönlik az emlékek. Volt, egyben egyetlen férje, Eötvös Péter, a világhírű zeneszerző tavaly márciusban hunyt el, amelyet Molnár Piroska csak hónapokkal később tudott csak igazán felfogni. Ezzel egy időben viszont idejét lássa annak, hogy teljesítse közös fiuk, Eötvös György végakaratát, aki tragikusan fiatalon hunyt el, még 1995-ben.

Az idő sem gyógyít be minden sebet. Egy ideig tartja magát az ember, aztán mégis megtörik. Gyuri fiunktól is csak mostanában búcsúztunk el végleg. Kívánsága szerint egy németországi ház melletti patakba kellett szórni a hamvait. Csak Péter az élete végéig az íróasztalán őrizte az urnát. Most, hogy ő is meghalt, eljött a hamvakért Gyuri féltestvére, és magával vitte, ezzel teljesítve fiunk végakaratát

- tette hozzá a színésznő.