Emlékszel még nagymamáink retró trendjére? A régi idők nagy kedvence most visszatért

Az állatmintás ruhákkal könnyű mellélőni, vagy túllőni velük a célon, pedig ezek az extravagáns és különleges darabok új szintre emelik a megjelenésedet. Ezért most segítünk neked abban, hogyan viseld őket stílusosan anélkül, hogy átesnél a ló túloldalára. Így hozd ki belőlük a legtöbbet!
A leopárd- és párducminta örök klasszikusok, amelynek mindig lesz helye a gardróbodban. Azonban most ismét reflektorfénybe került a tigrisminta, amely a 80-as évek legmerészebb stílusát idézi, ezért lehet, hogy még a te szekrényed mélyén is lapul egy-két retró állatmintás ruhadarab. A 2026-os tavaszi trendek szerint tehát itt az ideje, hogy újra előkapd a régi kedvencedet, és a hétköznapi szettjeidet is különlegessé varázsold. Ugyanis ebből a stílusból még az érettebb korosztály is profitálhat, hiszen magabiztosságot és lendületet sugároz, ezáltal pedig fiatalít. Azonban közel sem mindegy, hogyan viseled, mivel vékony a határvonal a divatos és a ciki között. De ha az alábbi stílustippeket betartod, biztosan mindenki megfordul majd utánad!
Ha egy feltűnőbb darabra vágynál, akkor kapj fel egy tigrismintás nadrágot. A legtöbb ilyen alsó ugyanis rugalmas anyagból készül, amiben egész nap kényelmesen érezheted magad. Kombináld egyszínű felsővel és hozzá passzoló cipővel, hogy lágyíts az összképen, és ne ess túlzásba.
Tavasszal végre előkerülnek a lengébb ingek, amelyek ápolnak és eltakarnak, miközben kellő eleganciát lopnak a megjelenésedbe. Ha te is előszeretettel hordasz ingeket, akkor tedd le a voksodat egy tigrismintás verzió mellett, és kapj fel hozzá egy egyszínű nadrágot.
Ha azonban azt szeretnéd, hogy a minta visszafogottabban jelenjen meg a szettedben, akkor dönts egy tigrismintás táska vagy egy öv mellett, ami sokkal visszafogottabb, mint egy felső vagy nadrág, mégis stílusossá varázsolja a megjelenésedet. Kapd fel a kedvenc farmeredet egy fehér pólóval, majd tedd fel az i-re a pontot egy állatmintás kiegészítővel.
Míg egyes nők a ruhák megszállottjai, másokat a táskák vagy a cipők hoznak igazán lázba. Ezért, ha te is az utóbbiak táborát erősíted, akkor van számodra egy jó hírünk: egy tigrismintás cipő mellett is bátran leteheted a voksodat. Válassz olyan darabot, ami kényelmes, és dobd fel vele még a legegyszerűbb szettet is.
Az alábbi videóból további stílustippeket és trükköket sajátíthatsz el:
