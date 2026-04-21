"A legnagyobb szurkolóm" - Hatalmasat nőtt Lékai Máté és Lékai-Kiss Ramóna kisfia

A szurkolókat egyre inkább lenyűgözi, milyen nagyot nőtt Lékai Máté és Lékai-Kiss Ramóna kisfia. A sztárpár 2019-ben, szűk körben mondta ki a boldogító igent, majd nem sokkal később megszületett közös gyermekük, Noé, aki idén már a hetedik életévét töltötte. A műsorvezető nemrég egy közös fotót is megosztott fiával, amely rövid idő alatt elvarázsolta a rajongókat.

Lékai Máté és Lékai-Kiss Ramóna gyermeke óriásit nőtt

A Ferencváros irányítója, Lékai Máté idén januárban, 16 év után búcsúzott el a magyar férfi kézilabda-válogatottól, az eseményen pedig felesége, Lékai-Kiss Ramóna és kisfiuk is mellette volt. A megható pillanatok mindenkit megérintettek, hiszen jól tudták, mennyit jelentett számára a címeres mez. A család nemcsak ezen az alkalmon, hanem szinte minden Fradi-meccsen jelen van, a lelátóról buzdítva Lékait. A magyar játékos korábban arról is beszélt, amikor megtudta, hogy édesapa lesz, élete egyik legboldogabb pillanatát élte át.

A házaspár ritkán enged betekintést a magánéletébe, különösen fiukat óvják a nyilvánosságtól, aki idén már a hetedik életévét töltötte be. Lékai-Kiss Ramóna azonban most kivételt tett, hiszen pár napja egy közös képet osztott meg gyermekével.

A legnagyobb szurkolóm

- írta a képhez a műsorvezetőnő.