Borzasztó: meccs közben törte el a nyakát egy focista, mentőhelikopterrel vitték kórházba

Borzasztó sérülést szenvedett a Jürgen Klinsmann fia, Jonathan egy összecsapásban, miközben a Cesena csapatában játszott. A 29 éves focista, aki úgy döntött, hogy az amerikai válogatottban játszik, 2024-ben csatlakozott az olasz csapathoz, miután két évet töltött az LA Galaxy-nél.

Súlyos sérülést szenvedett Jonathan Klinsmann / Fotó: NurPhoto via AFP

Kezdőjátékos volt a Seris B-nél, a hétvégi Palermo elleni mérkőzésen ismét beválasztották. A sérülés sajnos véget vetett a világbajnoki álmainak is, miután meghívták az amerikai válogatottba.

Az összecsapás után kórházba szállították, hordágyra kellett fektetni.

- nyilatkozta Ashley Cola, a Cesena menedzsere a meccs után. Hozzátette, hogy fejsérülést szenvedett, az orvosi személyzet ápolja. Az állapota stabil, az orvosok megnyugtatták őket, jelenleg várnak a visszajelzésekre a vizsgálatokat követően.

A Daily Star arról írt, hogy a Mirror szerint a játékos nyaktörést szenvedett, a Cesena ezt mondta:

„A Palermo FC–Cesena FC mérkőzés utolsó pillanataiban történt incidenst követően Jonathan Klinsmann zúzódásos fejsérülést és nyaki sérülést szenvedett.”

A vizsgálatok szintén nyakcsigolyatörést mutattak ki. A játékos képviselője, Marco de Marchi szerint a felépüléshez vezető út hosszú lesz. Klismann karrierjét a Hertha Berlin csapatában kezdte, majd egy mérkőzésen való részvétel után csatlakozott a svájci St. Gallenhez. Egy év után költözött az Egyesült Államokba.

2024-ben igazolt a Cesena-hoz, 66 alkalommal lépett pályára. Az USMNT ifjúsági csapatában is előrelépett, tavaly kapta meg behívóját a felnőtt csapatba, de most kénytelen lesz a felépülésére koncentrálni, így a Cesena a szezont az első számú kapusa nélkül fejezi be.