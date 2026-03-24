25 milliós kórházi fejlesztés Edelényben dr. Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc jóvoltából

Ünnepélyes esemény keretében adták át az Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet intervenciós bronchológiai laborjának legújabb, csúcstechnológiás diagnosztikai eszközét, amely komoly előrelépést jelent a daganatos és légúti betegségek felismerésében. Az endobronchiális ultrahang (EBUS) egy rendkívül pontos diagnosztikai eszköz, amely a tüdő és a mellkas korábban nehezen vizsgálható területeit teszi elérhetővé. A beruházás a Pro Filii Alapítvány 24 millió forintos támogatásával valósult meg. Az új berendezés jelentős előrelépést jelent a korszerű diagnosztika és a betegek magas színvonalú ellátása terén. A rendezvényen többek között jelen volt Mészáros Lőrinc, a Pro Filii alapítvány alapítója, valamint dr. Várkonyi Andrea, a kuratórium elnöke is.

Dr. Szabó Melinda, Mészáros Lőrinc és dr. Várkonyi Andrea az endobronchiális ultrahang mellett 2026.03.24-én az Edelényi Koch Róbert Kórházban / Fotó: Máté Krisztián

Sok kórházba járó juthat új esélyhez a Pro Filii segítségével

Az új eszköz nem csupán technológiai fejlesztés, hanem az összefogás és a társadalmi felelősségvállalás szimbóluma is. A támogatás révén egy olyan diagnosztikai eszköz vált elérhetővé, amely gyorsabb és pontosabb betegellátást tesz lehetővé.

Dr. Várkonyi Andrea személyes hangvételű beszédében kiemelte, mennyire fontos számára az egészségügy támogatása:

Úgy gondolom, hogy bármilyen korszerű berendezésről is beszélünk, az soha nem helyettesítheti azt a szaktudást és elhivatottságot, amelyet az orvosok és az egészségügyi dolgozók képviselnek. Ugyanakkor jelentős mértékben segítheti és támogathatja a munkájukat.

Hozzátette, külön öröm számára, hogy egy ilyen ritka és kiemelkedő minőségű eszköz kerülhetett Edelénybe:

Ráadásul országos szinten is ritkaságnak számít, így különösen nagy érték, hogy itt, a betegek számára is elérhetővé válik.

Dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédet mond az Edelényi Koch Róbert Kórházban 2026.03.24-én / Fotó: Máté Krisztián

Az eseményen felszólalt dr. Szabó Melinda, az intézmény főigazgatója is, aki részletesen ismertette a fejlesztés jelentőségét. Mint elmondta, az endobronchiális ultrahang egy minimálisan invazív, mégis rendkívül pontos diagnosztikai eszköz, amely a tüdő és a mellkas korábban nehezen vizsgálható területeit teszi elérhetővé.

Beszédében hangsúlyozta:

Az eljárás valós idejű képalkotást biztosít, amely segíti a pontos diagnózis felállítását és a kezelési döntések meghozatalát.

Majd kiemelte a gyakorlati előnyöket is:

Lehetővé teszi a célzott biopsziát, így elkerülhetők bizonyos esetekben a megterhelőbb sebészeti beavatkozások.

A főigazgató arról is beszélt, hogy az intézmény az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, és ma már országos szinten is meghatározó szereplő. A számok is ezt igazolják:

2026 első két hónapjában több mint 280 beavatkozást végeztünk el, ami kiemelkedően magas számnak számít.