25 milliós kórházi fejlesztés Edelényben dr. Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc jóvoltából

Mészáros Lőrinc
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 15:17
Új korszak kezdődhet a betegellátásban az edelényi kórházban: országosan is ritkaságnak számító diagnosztikai eszközt adtak át ünnepélyes keretek között. A több milliós támogatással beszerzett kórházi berendezés nemcsak a térség, hanem az egész ország betegeinek esélyeit javíthatja.

Ünnepélyes esemény keretében adták át az Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet intervenciós bronchológiai laborjának legújabb, csúcstechnológiás diagnosztikai eszközét, amely komoly előrelépést jelent a daganatos és légúti betegségek felismerésében. Az endobronchiális ultrahang (EBUS) egy rendkívül pontos diagnosztikai eszköz, amely a tüdő és a mellkas korábban nehezen vizsgálható területeit teszi elérhetővé. A beruházás a Pro Filii Alapítvány 24 millió forintos támogatásával valósult meg. Az új berendezés jelentős előrelépést jelent a korszerű diagnosztika és a betegek magas színvonalú ellátása terén. A rendezvényen többek között jelen volt Mészáros Lőrinc, a Pro Filii alapítvány alapítója, valamint dr. Várkonyi Andrea, a kuratórium elnöke is.

2026.03.24 Mészáros Csoport/ Pro Filii Alapítvány Támogatás Edelényi Koch Róbert Kórháznak
Dr. Szabó Melinda, Mészáros Lőrinc és dr. Várkonyi Andrea az endobronchiális ultrahang mellett 2026.03.24-én az Edelényi Koch Róbert Kórházban / Fotó: Máté Krisztián

Sok kórházba járó juthat új esélyhez a Pro Filii segítségével

Az új eszköz nem csupán technológiai fejlesztés, hanem az összefogás és a társadalmi felelősségvállalás szimbóluma is. A támogatás révén egy olyan diagnosztikai eszköz vált elérhetővé, amely gyorsabb és pontosabb betegellátást tesz lehetővé.

Dr. Várkonyi Andrea személyes hangvételű beszédében kiemelte, mennyire fontos számára az egészségügy támogatása:

Úgy gondolom, hogy bármilyen korszerű berendezésről is beszélünk, az soha nem helyettesítheti azt a szaktudást és elhivatottságot, amelyet az orvosok és az egészségügyi dolgozók képviselnek. Ugyanakkor jelentős mértékben segítheti és támogathatja a munkájukat.

Hozzátette, külön öröm számára, hogy egy ilyen ritka és kiemelkedő minőségű eszköz kerülhetett Edelénybe:

Ráadásul országos szinten is ritkaságnak számít, így különösen nagy érték, hogy itt, a betegek számára is elérhetővé válik.

2026.03.24 Mészáros Csoport/ Pro Filii Alapítvány Támogatás Edelényi Koch Róbert Kórháznak Várkonyi Andrea
Dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédet mond az Edelényi Koch Róbert Kórházban 2026.03.24-én / Fotó: Máté Krisztián

Az eseményen felszólalt dr. Szabó Melinda, az intézmény főigazgatója is, aki részletesen ismertette a fejlesztés jelentőségét. Mint elmondta, az endobronchiális ultrahang egy minimálisan invazív, mégis rendkívül pontos diagnosztikai eszköz, amely a tüdő és a mellkas korábban nehezen vizsgálható területeit teszi elérhetővé.

Beszédében hangsúlyozta:

Az eljárás valós idejű képalkotást biztosít, amely segíti a pontos diagnózis felállítását és a kezelési döntések meghozatalát.

Majd kiemelte a gyakorlati előnyöket is:

Lehetővé teszi a célzott biopsziát, így elkerülhetők bizonyos esetekben a megterhelőbb sebészeti beavatkozások.

A főigazgató arról is beszélt, hogy az intézmény az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, és ma már országos szinten is meghatározó szereplő. A számok is ezt igazolják:

2026 első két hónapjában több mint 280 beavatkozást végeztünk el, ami kiemelkedően magas számnak számít.

 

2026.03.24 Mészáros Csoport/ Pro Filii Alapítvány Támogatás Edelényi Koch Róbert Kórháznak
Dr. Szabó Melinda az Edelényi Koch Róbert Kórház főigazgatója beszédet mond 2026.03.24-én / Fotó: Máté Krisztián

Az új eszköznek köszönhetően az edelényi kórház nemcsak regionális, hanem országos központtá is válhat a speciális tüdőgyógyászati beavatkozások területén. 

A betegek számára ez: 

  • gyorsabb diagnózist
  • pontosabb kezelést 
  • nagyobb esélyt jelent a gyógyulásra

A mostani fejlesztés egyértelmű üzenetet hordoz: 

a Pro Filii segítségével elérhetővé váló modern technológia és az orvosi szaktudás, amivel a magyar egészségügy büszkélkedhet, együtt életeket ment.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu