25 milliós kórházi fejlesztés Edelényben dr. Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc jóvoltából

Ünnepélyes esemény keretében adták át az Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet intervenciós bronchológiai laborjának legújabb, csúcstechnológiás diagnosztikai eszközét, amely komoly előrelépést jelent a daganatos és légúti betegségek felismerésében. Az endobronchiális ultrahang (EBUS) egy rendkívül pontos diagnosztikai eszköz, amely a tüdő és a mellkas korábban nehezen vizsgálható területeit teszi elérhetővé. A beruházás a Pro Filii Alapítvány 24 millió forintos támogatásával valósult meg. Az új berendezés jelentős előrelépést jelent a korszerű diagnosztika és a betegek magas színvonalú ellátása terén. A rendezvényen többek között jelen volt Mészáros Lőrinc, a Pro Filii alapítvány alapítója, valamint dr. Várkonyi Andrea, a kuratórium elnöke is.
Az új eszköz nem csupán technológiai fejlesztés, hanem az összefogás és a társadalmi felelősségvállalás szimbóluma is. A támogatás révén egy olyan diagnosztikai eszköz vált elérhetővé, amely gyorsabb és pontosabb betegellátást tesz lehetővé.
Dr. Várkonyi Andrea személyes hangvételű beszédében kiemelte, mennyire fontos számára az egészségügy támogatása:
Úgy gondolom, hogy bármilyen korszerű berendezésről is beszélünk, az soha nem helyettesítheti azt a szaktudást és elhivatottságot, amelyet az orvosok és az egészségügyi dolgozók képviselnek. Ugyanakkor jelentős mértékben segítheti és támogathatja a munkájukat.
Hozzátette, külön öröm számára, hogy egy ilyen ritka és kiemelkedő minőségű eszköz kerülhetett Edelénybe:
Ráadásul országos szinten is ritkaságnak számít, így különösen nagy érték, hogy itt, a betegek számára is elérhetővé válik.
Az eseményen felszólalt dr. Szabó Melinda, az intézmény főigazgatója is, aki részletesen ismertette a fejlesztés jelentőségét. Mint elmondta, az endobronchiális ultrahang egy minimálisan invazív, mégis rendkívül pontos diagnosztikai eszköz, amely a tüdő és a mellkas korábban nehezen vizsgálható területeit teszi elérhetővé.
Beszédében hangsúlyozta:
Az eljárás valós idejű képalkotást biztosít, amely segíti a pontos diagnózis felállítását és a kezelési döntések meghozatalát.
Majd kiemelte a gyakorlati előnyöket is:
Lehetővé teszi a célzott biopsziát, így elkerülhetők bizonyos esetekben a megterhelőbb sebészeti beavatkozások.
A főigazgató arról is beszélt, hogy az intézmény az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, és ma már országos szinten is meghatározó szereplő. A számok is ezt igazolják:
2026 első két hónapjában több mint 280 beavatkozást végeztünk el, ami kiemelkedően magas számnak számít.
Az új eszköznek köszönhetően az edelényi kórház nemcsak regionális, hanem országos központtá is válhat a speciális tüdőgyógyászati beavatkozások területén.
A betegek számára ez:
A mostani fejlesztés egyértelmű üzenetet hordoz:
a Pro Filii segítségével elérhetővé váló modern technológia és az orvosi szaktudás, amivel a magyar egészségügy büszkélkedhet, együtt életeket ment.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.