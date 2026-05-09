Hatalmas a pánik: Istálló ég a Petőfi Sándor utcában

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy több mint száz négyzetméteres istálló Ácson, a Petőfi Sándor utcában. Az építményben mezőgazdasági gépek vannak, illetve egy ló volt, az állatot már kivezették. A helyi önkormányzati tűzoltók kezdték meg az oltást több vízsugárral, egyúttal védik a szomszédos lakóházat is - írja a Katasztrófavédelem.