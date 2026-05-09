Vitaminos dobozban szállította a drogot a 38 éves nő Nagyorosziban

Még 2025. szeptember 26-án délután közúti ellenőrzés során a rétsági rendőrök megállítottak egy nőt. Az utastérben, egy vitaminos dobozban, alufólia pakkban 2,6 gramm kristályos, droggyanús anyagot találtak, amely a gyorsteszt alapján kábítószert, ketamint tartalmazott.

A negyedik emeletről zuhant ki egy kisfiú Kecskeméten. (Képünk illusztráció)

Fotó: Gé / MW

A nyomozók szakértői véleményeket, tanúvallomásokat és bizonyítékokat gyűjtöttek be arról, hogy a 38 éves nő hónapok óta drogot terjeszt lakókörnyezetében, és ebből él. A rendőrség kábítószer-kereskedelem bűntette miatt kihallgatta, őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. A nyomozók vagyonvisszaszerzés keretében egy gépkocsit foglaltak le a dílertől.

A Rétsági Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya befejezte a nyomozást, és az iratokat megküldte az ügyészségnek - tájékoztatott a rendőrség.