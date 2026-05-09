KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Vitaminos dobozban szállította a drogot a 38 éves nő Nagyorosziban

delta program
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 17:40
vitaminos dobozrendőrségdrog
A rétsági rendőrök a DELTA Program keretében folytattak eljárást egy Nagyorosziban élő nővel szemben.
K. C.
A szerző cikkei

Még 2025. szeptember 26-án délután közúti ellenőrzés során a rétsági rendőrök megállítottak egy nőt. Az utastérben, egy vitaminos dobozban, alufólia pakkban 2,6 gramm kristályos, droggyanús anyagot találtak, amely a gyorsteszt alapján kábítószert, ketamint tartalmazott. 

eltűnt, rendőrség
A negyedik emeletről zuhant ki egy kisfiú Kecskeméten. (Képünk illusztráció) 
Fotó: Gé / MW

A nyomozók szakértői véleményeket, tanúvallomásokat és bizonyítékokat gyűjtöttek be arról, hogy a 38 éves nő hónapok óta drogot terjeszt lakókörnyezetében, és ebből él. A rendőrség kábítószer-kereskedelem bűntette miatt kihallgatta, őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. A nyomozók vagyonvisszaszerzés keretében egy gépkocsit foglaltak le a dílertől.

A Rétsági Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya befejezte a nyomozást, és az iratokat megküldte az ügyészségnek - tájékoztatott a rendőrség. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu