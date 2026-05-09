Sokkoló fotók: Stohl András párja rémesen lefogyott a műtétek után

A Nagy Ő legutóbbi szériájában Stohl András Kiss Kriszta mellett döntött, ezzel a nő a hazai celebvilág ismert tagjává vált, így sokakat érdekelt, hogy a magánélete mellett a teste milyen változásokon megy keresztül. nem az a típus, aki megfutamodik a kihívások elől. A Nagy Ő 2026 sztárja az utóbbi hónapokat az edzőteremben és sajnos a műtőasztalon töltötte, miközben a teste az utolsó pillanatig küzdött a céljai ellen. A gyönyörű híresség most őszintén vallott arról a kálváriáról, amelynek végén szó szerint "elfogyott": a 32-es méretű, már-már gyerekruháknak megfelelő ruhák lettek rá jók a versenyidőszak végére, viszont a kőkemény munka beérett: aranyéremmel tért vissza a fitnesz világába.
Kriszta visszatérése a fitnesz világába minden volt, csak zökkenőmentes nem. Februárban egy ritka és fájdalmas diagnózissal, izomsérvvel kellett műteni a lapockáját. Ez a beavatkozás önmagában is véget vethetett volna a sportkarrierjének, hiszen öt hétig egyáltalán nem edzhetett felsőtestre. Amint azonban visszatért volna a rendes kerékvágásba, újabb csapás érte: egy súlyos bokaficam miatt az alsótest-edzések is kiestek a finisben.
Mivel tudtam, hogy ott a sérülésem, azt mondtam magamnak: Kriszta, csak úgy van esélyed nyerni, ha a diétát baromira megtolod
– mesélte lapunknak az egykori reality-sztár. Az elszántság pedig brutális eredménnyel járt: 6-7 kilót adott le egy amúgy is vékony testalkatról, így a színpadra álláskor mindössze 51-52 kiló között mutatott alatta a mérleg. A megfeszített tempó kifizetődött: az IFBB Magyar Kupán a 45+ Masters kategóriában első helyezést, a magasság szerinti kategóriában pedig ezüstérmet szerzett.
Kriszta nem titkolja, hogy a felkészülés során szinte aszkéta életmódot folytatott. Mivel cukorbetegként nem engedheti meg magának a nulla szénhidrátos diétát, okosan kellett egyensúlyoznia. A reggeli tojást puffasztottrizsre cserélte, a nap többi részében pedig maradt a hal, a rák és a rengeteg zöldfűszer.
„Minden étkezésnél azt ettem, amit lehetett: halat, esetleg csirkemellet, bár azt annyira nehezen eszem meg, csak forog a számban. Inkább a halat és a rákot szeretem, ezeket petrezselyemmel, fokhagymával ízesítettem, mert minden olyan zöldségnek és fűszernek, aminek vízhajtó hatása van, például a petrezselyemzöldnek, nagy szerepe volt. A fogyást pedig az is segítette, hogy eljártam, egy úgynevezett infratrainerre. Ez olyan, mintha egy infraszaunában ülnél: betekerve egy speciális, búvárruhaszerű termoöltözékbe, miközben biciklizel. Az is nagyon sokat számított, úgyhogy így sikerült összehozni ezt a 6–7 kilós fogyást” – avatott be minket a részletekbe.
Az eredmény? Egy olyan törékeny, XS-esnél is kisebb alkat, amit még ő maga is nehezen hisz el.
Bár a verseny lezajlott, Kriszta nem áll meg, de a fókusz most máshová kerül. Úgy döntött, a tévészereplések és a folyamatos médiaesemények helyett inkább valami kézzelfoghatóbbat hoz létre: megnyitja saját női stúdióját.
Az új üzlet nem egy egyszerű edzőterem lesz, hanem egy "kisugárzás és harmónia stúdió". Kriszta itt mentorként segít majd a nőknek megtalálni az önbizalmukat, legyen szó stílustanácsadásról, sminkről vagy lelki egyensúlyról.
Azt akarom, hogy a nők lássák: a nehézségek ellenére is meg lehet őrizni a nőiességet
– mondta lelkesen.
A stúdióban profi stábbal: sminkessel, fodrásszal, fotóssal várja azokat a hölgyeket, akik vágynak az átváltozásra. Bár most kicsit háttérbe vonul a klasszikus bulvár-eseményektől, biztosak lehetünk benne, hogy mentorprogramja, vagy Stohl András révén hamarosan újabb fejleményekről hallunk majd felőle.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.