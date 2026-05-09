Sokkoló fotók: Stohl András párja rémesen lefogyott a műtétek után

A Nagy Ő legutóbbi szériájában Stohl András Kiss Kriszta mellett döntött, ezzel a nő a hazai celebvilág ismert tagjává vált, így sokakat érdekelt, hogy a magánélete mellett a teste milyen változásokon megy keresztül. nem az a típus, aki megfutamodik a kihívások elől. A Nagy Ő 2026 sztárja az utóbbi hónapokat az edzőteremben és sajnos a műtőasztalon töltötte, miközben a teste az utolsó pillanatig küzdött a céljai ellen. A gyönyörű híresség most őszintén vallott arról a kálváriáról, amelynek végén szó szerint "elfogyott": a 32-es méretű, már-már gyerekruháknak megfelelő ruhák lettek rá jók a versenyidőszak végére, viszont a kőkemény munka beérett: aranyéremmel tért vissza a fitnesz világába.

A Nagy Ő Kriszta versenyre való felkészülése nem volt sétagalopp (Fotó: hot! magazin archív)

Óriási hátrányból indult Nagy Ő Kriszta

Kriszta visszatérése a fitnesz világába minden volt, csak zökkenőmentes nem. Februárban egy ritka és fájdalmas diagnózissal, izomsérvvel kellett műteni a lapockáját. Ez a beavatkozás önmagában is véget vethetett volna a sportkarrierjének, hiszen öt hétig egyáltalán nem edzhetett felsőtestre. Amint azonban visszatért volna a rendes kerékvágásba, újabb csapás érte: egy súlyos bokaficam miatt az alsótest-edzések is kiestek a finisben.

Mivel tudtam, hogy ott a sérülésem, azt mondtam magamnak: Kriszta, csak úgy van esélyed nyerni, ha a diétát baromira megtolod

– mesélte lapunknak az egykori reality-sztár. Az elszántság pedig brutális eredménnyel járt: 6-7 kilót adott le egy amúgy is vékony testalkatról, így a színpadra álláskor mindössze 51-52 kiló között mutatott alatta a mérleg. A megfeszített tempó kifizetődött: az IFBB Magyar Kupán a 45+ Masters kategóriában első helyezést, a magasság szerinti kategóriában pedig ezüstérmet szerzett.

A kőkemény diéta titka

Kriszta nem titkolja, hogy a felkészülés során szinte aszkéta életmódot folytatott. Mivel cukorbetegként nem engedheti meg magának a nulla szénhidrátos diétát, okosan kellett egyensúlyoznia. A reggeli tojást puffasztottrizsre cserélte, a nap többi részében pedig maradt a hal, a rák és a rengeteg zöldfűszer.