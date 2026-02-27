A tárgyidőszakban civil és nonprofit szervezetek közül 19 pályázat 110 millió forint, 58 magánszemély pedig több mint 145 millió forint össztámogatást kapott. A társadalmi felelősségvállalás és az esélyteremtés iránti elkötelezettség jegyében a Pro Filii Alapítvány kiemelt prioritásként kezeli az egészségügyi nehézségekkel küzdő családok támogatását. A szervezet célja, hogy pályázati programja révén kézzelfogható segítséget biztosítson mindazon gyermekek és felnőttek számára, akik tartós vagy súlyos betegséggel élnek.

Így segíti a rászorulókat a Pro Filii Alapítvány / Fotó: Mediaworks

Több mint negyedmilliárd forinttal segíti az év első negyedévben is a rászorulókat a Pro Filii Alapítvány

Az Alapítvány többek között egy szívműtétre váró kislány állapotmegőrző terápiájához, egy daganatos édesanya sejtterápiájához, egy gerincvelő-daganatos kislány komplex terápiájához, egy gerincvelői izomsorvadással élő gyermek otthoni ellátásához, egy többszörös agyműtött, shuntös fiatal mobilitásának támogatásához, vagy éppen egy Angelman-szindrómás gyermek komplex fejlesztéséhez nyújt anyagi segítséget. De a támogatásnak köszönhetően egy végtagrövidült kisfiú intenzív fejlesztése, egy transzplantációra váró gyermek steril lakrészének kialakítása, illetve egy mozgásszervi nehézségekkel küzdő fiatal lány robotterápiája is megvalósulhat.

„Amikor annak idején felkértek a Pro Filii Alapítvány vezetésére, nem csupán egy tisztséget láttam magam előtt, hanem embereket, gyerekeket, akiknek új esélyre van szükségük. Betegeket, akiknek támogatás és biztatás kell a gyógyuláshoz. Családokat, akik egy nehéz élethelyzetben kapaszkodót keresnek, valamint civil és nonprofit szervezeteket, amelyek nap mint nap csendben, elkötelezetten dolgoznak másokért. Alapítványunk munkáját továbbra is az a meggyőződés vezérli, hogy a legkisebb támogatás is sorsfordító lehet, ha szívvel és felelősséggel adjuk” – nyilatkozta dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Ahogy a korábbi pályázati szakaszokban, úgy ezúttal is lehetőség nyílik több civil és nonprofit szervezeten keresztül egészségügyi intézmények eszközparkjának bővítésére. Így vásárolhat a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány egy speciális, kiskorúak műtéti hegkezelésére szolgáló lézerkészüléket, a Magyar Hospice Alapítvány pedig nélkülözhetetlen orvostechnikai és ápolási eszközöket. A Pro Filii dotációja nyomán hozhat létre mobil életmentő és edukációs bázist Hajdúsámsonban a Hajdú Közlekedésbiztonsági és Mentő Egyesület, továbbá moduláris technológiával készülő fejlesztőszobát az Eszter-ház Alapítvány a Nógrád vármegyei Dejtáron, ahol autizmussal és enyhe értelmi fogyatékossággal élőket gondoznak. Kültéri fejlesztőjátékokat szerezhet be a támogatásnak köszönhetően a „NYÚJTSD A KEZED” Alapítvány a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény számára, valamint lecserélheti régi, elavult udvari játékait a XXI. Század Gyermekeiért Nevelési és Oktatási Alapítvány a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda Napsugár Óvoda telephelyén. A Korina Lépteiért Alapítványnak nyújtott támogatás egy kilencéves, mozgáskorlátozott kislány ortopédiai műtétjét, a Panna Gyógyulásáért Alapítvány pedig egy súlyos gerincdeformációval élő gyermek mihamarabbi operációját segíti.



