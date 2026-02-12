A Pro Filii Alapítvány támogatása mérföldkő az életmentésben: Új, speciális mentőautó segíti az extrém túlsúlyban szenvedő betegeket

Magyarországon elsőként áll szolgálatba egy olyan speciális mentőautó, amely az extrém túlsúlyban szenvedő betegek biztonságos, méltó ellátását és szállítását teszi lehetővé világszínvonalú minőségben. A Pro Filii Alapítvány támogatásával beszerzett jármű új korszakot nyit a sürgősségi betegszállításban.

Kelemen Krisztina, a Pro Filii Alapítvány főtitkára és a speciális mentőautó az ünnepélyes átadón, 2026.02.12. / Fotó: Mediaworks

Pro Filii: mindig ott segít, ahol a legjobban kell!

Ma ugyanis a Pro Filii 124 millió forintos támogatásának köszönhetően egy olyan speciális, hazánkban eddig egyedülálló, magas műszaki színvonalú mentőautót adtak át az Országos Mentőszolgálat számára, amely itthon gyakorlatilag új szintre emeli a sürgősségi betegszállítást. Az egyedi tervezésű jármű kifejezetten az extrém túlsúlyban szenvedő betegek ellátására és biztonságos kórházba szállítására készült.

Gondoljunk csak bele: egy 300–400 kilogrammos beteg már a lakásból való kiemelése is komoly kihívás, gyakran ablakkereteket kell kibontani, vagy műszaki eszközök segítségével manőverezni. Az új mentőautó azonban oldallifttel és speciális emelőberendezéssel rendelkezik, így a mentősök a lehető legkíméletesebben és legprofesszionálisabban segíthetik a bajbajutottakat.

A mentőautó átadó ünnepségén részt vett Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa és dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke. Beszédet mondott Kelemen Krisztina, a Pro Filii Alapítvány főtitkára, valamint dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, moderátorként Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője vezette fel az eseményt, majd Nemoda Róbert, a Mészáros M1 Autókereskedő Kft. cégvezetőjének szavai is elhangzottak. A mentőautó bemutatóját ünnepélyes beszélgetés és sajtóinterjúk követték, ahol a média kérdéseire is válaszoltak.

A különleges mentőautó – amely évente várhatóan legalább 150 alkalommal segíti a bajba jutottak ellátását – nem csak egyszerű mentőautó:

mobil intenzív egységként biztosítja a szakellátást útközben is, azaz gyakorlatilag egy mini mobilkórház.

dr. Várkonyi Andrea, Mészáros Lőrinc, Győrfi Pál, dr. Csató Gábor és egy extra nagy méretű mackó a speciális mentőautóban / Fotó: Mediaworks

A Borsnak nyilatkozva Kelemen Kriszta így fogalmazott:

Az extrém túlsúlyos betegek szállítása komoly kihívást jelentett mind az érintetteknek, mind a mentésben résztvevő dolgozóknak. Korábban ehhez a katasztrófavédelem, civil szervezetek, vagy jószándékú magánszemélyek segítségére volt szükség. Az új jármű egyik legfontosabb hozadéka, hogy az érintettek végre biztonságos körülmények között juthatnak el az egészségügyi intézményekbe. Büszkék vagyunk rá, hogy egy olyan kezdeményezés mellé állhattunk, amely egyszerre szól a felelősségvállalásról, az összefogásról és az emberi élet védelméről. Amikor arról beszélünk, hogy segítségnyújtás vagy társadalmi felelősségvállalás, akkor mi, a Pro Filii Alapítványnál abban hiszünk, hogy mindez akkor válik valódivá, ha kézzelfogható formát ölt.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője pedig így emelte ki a támogatás jelentőségét:

A nagy járműbeszerzéseinknél fontos az egységesség, ez az autó viszont ‘kakukktojás’: nem illeszthető a hagyományos beszerzési keretbe, és a költségei is jóval magasabbak egy átlagos mentőautónál. Ezért volt jelentős a támogató alapítvány felajánlása. Technikai értelemben a lehető legprofesszionálisabb módon tudjuk kórházba szállítani ezeket a betegeket. De van ennek egy fontos lelki oldala is: az, hogy most már rendelkezésre áll egy speciális, profi segítség, számukra, azaz az érintett betegek és családjaik számára megnyugtató biztonságot ad.

Ez a támogatás tehát nem csupán egy jármű, hanem egy lépés afelé, hogy minden élet emberhez méltó módon kapjon segítséget.