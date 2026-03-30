Nem kímél az időjárás: fagyos hajnalok és viharos szél csap le március végén

Te sem emlékszel mikor volt utoljára jó az időjárás? Az utóbbi napok teljesen felforgattak mindent, de úgy tűnik koránt sincs itt még a vége.

Marad a változékony időjárás

A már megszokott változékony idővel zárul a március, kezdődik az április.

Ilyen lesz az időjárás március végén

Március 30-án, hétfőn rövid napos fellélegzés után újra beborul az ég nyugat felől, de komolyabb esőtől már nem kell tartani – csak elszórt cseppekre számíthatunk. A szél napközben visszavesz, estére viszont ismét belehúz. A hőmérséklet 11–12 fok körül alakul.

Keddel borongós, szürke nap jön, amit helyenként záporok is megfűszereznek. Az északnyugati szél sokfelé erős, időnként kifejezetten viharos lehet. A hőmérséklet 9 és 13 fok között tetőzik – sapka, sál elő!

Szerdán végre egy kicsit fellélegezhetünk: változó felhőzet mellett többnyire száraz idő érkezik. Hajnalban viszont csípős hideg, akár talaj menti fagy is lehet! Délutánra 10–16 fokig kúszik fel a hőmérő.

Csütörtökön a nap és felhők játéka várható, de néhol egy-egy futó zápor még befigyelhet. Az északi, északkeleti szél több helyen élénk, néhol erős lesz. Hajnalban 1–7 fok, délután 12–16 fok – írja a köpönyeg.hu.