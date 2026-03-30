Nem kímél az időjárás: fagyos hajnalok és viharos szél csap le március végén

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 06:30
Nem változik az idő. Továbbra sem szabadulunk a változékony időjárástól.

Te sem emlékszel mikor volt utoljára jó az időjárás? Az utóbbi napok teljesen felforgattak mindent, de úgy tűnik koránt sincs itt még a vége.

Marad a változékony időjárás
Fotó:  Pexels

A már megszokott változékony idővel zárul a március, kezdődik az április.

Ilyen lesz az időjárás március végén

Március 30-án, hétfőn rövid napos fellélegzés után újra beborul az ég nyugat felől, de komolyabb esőtől már nem kell tartani – csak elszórt cseppekre számíthatunk. A szél napközben visszavesz, estére viszont ismét belehúz. A hőmérséklet 11–12 fok körül alakul.

Keddel borongós, szürke nap jön, amit helyenként záporok is megfűszereznek. Az északnyugati szél sokfelé erős, időnként kifejezetten viharos lehet. A hőmérséklet 9 és 13 fok között tetőzik – sapka, sál elő!

Szerdán végre egy kicsit fellélegezhetünk: változó felhőzet mellett többnyire száraz idő érkezik. Hajnalban viszont csípős hideg, akár talaj menti fagy is lehet! Délutánra 10–16 fokig kúszik fel a hőmérő.

Csütörtökön a nap és felhők játéka várható, de néhol egy-egy futó zápor még befigyelhet. Az északi, északkeleti szél több helyen élénk, néhol erős lesz. Hajnalban 1–7 fok, délután 12–16 fok – írja a köpönyeg.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
