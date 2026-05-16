Arne Slotnak eljárt a szája a hibázó Szoboszlai Dominikról

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 11:20
Arne Slot kikotyogta a magyar középpályás érzéseit. Szoboszlai Dominik elcsúszott az Aston Villa-Liverpool meccsen, és csapata ebből gólt kapott.
Szoboszlai Dominik rosszul érzi magát, miután elcsúszott a péntek esti Aston Villa-Liverpool Premier League-mérkőzésen, és csapata ebből gólt kapott – erről Arne Slot vezetőedző beszélt a mérkőzés után. Mint ismert, a Vörösök végül 4-2-es vereséget szenvedtek.

Arne Slot Szoboszlai Dominik elcsúszásáról

2–1-nél a gól, ahogyan kaptuk… azt hittük, már sok mindent láttunk ebben a szezonban, de ilyet még nem. Ugyanakkor Dominiknak nagyon jó szezonja volt és van, nem szándékosan csinálta

– fogalmazott Arne Slot. 

A holland szakember azt is elárulta, Szoboszlai Dominik rosszul érzi magát emiatt.

De megtörtént, és utána nagyon-nagyon nehezen találtuk meg újra a ritmusunkat

– idézi a Liverpool vezetőedzőjének szavait az Origo.

A csapaton egyébként komoly nyomás van, a biztos Bajnokok Ligája-induláshoz ugyanis a jövő heti utolsó fordulóban győzniük kell hazai pályán a Brentford ellen.

Egyet tehetünk, egy hét alatt felkészülünk, amennyire tudunk. Sok időnk van jövő vasárnapig, és reméljük, hogy a szurkolóink mögénk állnak, mert szükség van rájuk

– mondta Arne Slot. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
