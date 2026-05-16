Arne Slotnak eljárt a szája a hibázó Szoboszlai Dominikról

Szoboszlai Dominik rosszul érzi magát, miután elcsúszott a péntek esti Aston Villa-Liverpool Premier League-mérkőzésen, és csapata ebből gólt kapott – erről Arne Slot vezetőedző beszélt a mérkőzés után. Mint ismert, a Vörösök végül 4-2-es vereséget szenvedtek.
2–1-nél a gól, ahogyan kaptuk… azt hittük, már sok mindent láttunk ebben a szezonban, de ilyet még nem. Ugyanakkor Dominiknak nagyon jó szezonja volt és van, nem szándékosan csinálta
– fogalmazott Arne Slot.
A holland szakember azt is elárulta, Szoboszlai Dominik rosszul érzi magát emiatt.
De megtörtént, és utána nagyon-nagyon nehezen találtuk meg újra a ritmusunkat
– idézi a Liverpool vezetőedzőjének szavait az Origo.
A csapaton egyébként komoly nyomás van, a biztos Bajnokok Ligája-induláshoz ugyanis a jövő heti utolsó fordulóban győzniük kell hazai pályán a Brentford ellen.
Egyet tehetünk, egy hét alatt felkészülünk, amennyire tudunk. Sok időnk van jövő vasárnapig, és reméljük, hogy a szurkolóink mögénk állnak, mert szükség van rájuk
– mondta Arne Slot.
