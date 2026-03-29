Lecsap a viharos erejű szél: 6 vármegyére adták ki a riasztást

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 06:00
A tavaszi szellőt kíméletlen széllökések váltják fel a következő napokban. Hat vármegyére már kiadták az elsőfokú riasztást.
Vasárnap viharos erejű széllel érkezik a fordulat: a HungaroMet hat vármegyére is kiadta az elsőfokú riasztást. Fejér, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém és Zala vármegyében fokozott óvatosságra van szükség a közlekedésben és a szabadban, ugyanis a várt legerősebb széllökések sebessége a 70 km/h-t is meghaladhatja majd.

Több vármegyében is életbe lépett a riasztás az erős, helyenként viharos széllökések miatt
Több vármegyében is életbe lépett a riasztás az erős, helyenként viharos széllökések miatt / Fotó: Met.hu

Vasárnap gyakran lesz még erősen felhős az ég, de már pár órás napsütés is lehet. Elszórtan fordulnak elő záporesők. A hőmérséklet 14 fok körül alakul, ám a légmozgás országszerte erős marad, a dunántúli területeken pedig viharos lökésekre kell készülni.

Hétfőn átmenetileg csökken, majd nyugat felől újra megnövekszik a felhőzet. Már csak elszórtan fordul elő csapadék. A szél napközben némileg gyengül, de estétől ismét feltámad. A lehűlés folytatódik, 11-12 fok köré csökken a hőmérséklet.

Kedden borongós időre van kilátás elszórtan záporokkal. Ismét sokfelé lesz erős, olykor viharos az északnyugati szél. Marad a hűvös idő, a nappali csúcsértékek mindössze 9 és 13 fok között valószínűek – mutat rá a Köpönyeg előrejelzése.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
