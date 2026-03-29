Lecsap a viharos erejű szél: 6 vármegyére adták ki a riasztást

Vasárnap viharos erejű széllel érkezik a fordulat: a HungaroMet hat vármegyére is kiadta az elsőfokú riasztást. Fejér, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém és Zala vármegyében fokozott óvatosságra van szükség a közlekedésben és a szabadban, ugyanis a várt legerősebb széllökések sebessége a 70 km/h-t is meghaladhatja majd.

Több vármegyében is életbe lépett a riasztás az erős, helyenként viharos széllökések miatt

Riasztás adtak ki az erős szél miatt

Vasárnap gyakran lesz még erősen felhős az ég, de már pár órás napsütés is lehet. Elszórtan fordulnak elő záporesők. A hőmérséklet 14 fok körül alakul, ám a légmozgás országszerte erős marad, a dunántúli területeken pedig viharos lökésekre kell készülni.

Hétfőn átmenetileg csökken, majd nyugat felől újra megnövekszik a felhőzet. Már csak elszórtan fordul elő csapadék. A szél napközben némileg gyengül, de estétől ismét feltámad. A lehűlés folytatódik, 11-12 fok köré csökken a hőmérséklet.

Kedden borongós időre van kilátás elszórtan záporokkal. Ismét sokfelé lesz erős, olykor viharos az északnyugati szél. Marad a hűvös idő, a nappali csúcsértékek mindössze 9 és 13 fok között valószínűek – mutat rá a Köpönyeg előrejelzése.