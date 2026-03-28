Szórakoznak velünk? Havazás és heves esőzés, az időjárás minden arcát megmutatja

Ha azt hitted, már mindent láttál, kapaszkodj meg. Az időjárás hihetetlen játékot játszik velünk.

Erősen változékony időjárásra számíthatunk. Miközben nyugaton havazás is előfordulhat, addig délen inkább esőre kell számítani, és a következő napokban is marad a szeles, hűvös idő.

Ilyen időjárásra lehet számítani március végén

Március 28-án, szombaton többnyire borult lesz az ég, dél felől több helyen eső, zápor érkezik, miközben nyugaton akár havas csapadék sem kizárt. A szél élénk marad, a hőmérséklet 16–17 fokig emelkedik.

Egész hétvégére citromsárga veszélyjelzés Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala és Somogy vármegyékben

Vasárnap az erős, helyenként viharos északnyugati szél felszakítja a felhőzetet, de délen és keleten még előfordulhat csapadék. A hőmérséklet 13–14 fok körül alakul.

Hétfőn már több napsütés várható a változó felhőzet mellett, de egy-egy futó zápor még kialakulhat. Marad a szeles idő, a csúcshőmérséklet 12 fok körül lesz.

Kedden változóan felhős időre van kilátás hosszabb napos időszakokkal, elszórt záporokkal. Az északi szél többfelé megerősödik, hajnalban 2–7, délután 9–14 fok várható – írja a köpönyeg.hu.