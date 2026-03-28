Szórakoznak velünk? Havazás és heves esőzés, az időjárás minden arcát megmutatja

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 06:30
Szeles, változékony napok jönnek – csapadék, lehűlés és napsütés is várható a hétvégén, valamint a jövő hét elején.

Ha azt hitted, már mindent láttál, kapaszkodj meg. Az időjárás hihetetlen játékot játszik velünk.

Fotó: Dean Drobot / shutterstock

Erősen változékony időjárásra számíthatunk. Miközben nyugaton havazás is előfordulhat, addig délen inkább esőre kell számítani, és a következő napokban is marad a szeles, hűvös idő.

Ilyen időjárásra lehet számítani március végén

Március 28-án, szombaton többnyire borult lesz az ég, dél felől több helyen eső, zápor érkezik, miközben nyugaton akár havas csapadék sem kizárt. A szél élénk marad, a hőmérséklet 16–17 fokig emelkedik.

Egész hétvégére citromsárga veszélyjelzés Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala és Somogy vármegyékben
Fotó: Forrás: HugaroMet.hu

Vasárnap az erős, helyenként viharos északnyugati szél felszakítja a felhőzetet, de délen és keleten még előfordulhat csapadék. A hőmérséklet 13–14 fok körül alakul.

Hétfőn már több napsütés várható a változó felhőzet mellett, de egy-egy futó zápor még kialakulhat. Marad a szeles idő, a csúcshőmérséklet 12 fok körül lesz.

Kedden változóan felhős időre van kilátás hosszabb napos időszakokkal, elszórt záporokkal. Az északi szél többfelé megerősödik, hajnalban 2–7, délután 9–14 fok várható – írja a köpönyeg.hu.

 

