Kettészakad az ország: nyugaton havas tél, keleten tavaszi meleg - súlyos panaszokra figyelmeztet a meteogyógyász

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 10:15
Az ország egyik felén télies, a másikon pedig tavaszias idő van. Szörnyen megterhelő időjárással kell szembenézzünk.
Szinte egyik napról a másikra fordult őrületbe az időjárás. Az ország nyugati felén visszatért a tél, a keleti területeken tavaszias meleg uralkodik. A szakértők szerint ez a szélsőséges helyzet nemcsak kellemetlen, hanem komoly egészségügyi panaszokat is okozhat, főleg az időjárás-érzékenyeknél.

Szeles időjárásra számíthatunk / Fotó: Unsplash

Továbbra is velünk marad ez az extrém időjárás, és az az igazság, hogy még romlani is fognak a frontérzékenyek, időjárás-érzékenyek számára a humánmeteorológiai feltételek 

– figyelmeztet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

"100 km/órás szelek fordulnak elő a Nyugat-Dunántúlon. Közel 20 fokos hőmérséklet-különbség alakul ki a nappali hőmérsékletben az országnak a keleti és a nyugati része között"– mondta a meteogyógyász, hozzátéve, hogy a csapadék több helyen havazásba válthat. 

"Télies viszonyok tértek vissza a nyugati területekre. Tartósan fennmaradnak a viharos szelek és havazásra kell számítani. Ezek nagyon komoly problémák az időjárás-érzékeny emberek számára, mert az alvásminőséget roppant kellemetlenül befolyásolja" - fogalmazott a meteogyógyász.

A rosszabb alvás miatt a szervezet gyorsan kimerül, így még nehezebben viseljük az időjárás hatásait. A szakértő szerint most szinte mindenféle panasz megjelenhet.

Mindenféle fronthatásokkal kell számolni. A nyugati területeken igen erős hidegfronti hatás, a keleti területeken gyengébb hidegfronti hatás, a köztes területeken pedig keveredő, kettős fronti hatás az, amivel számolni kell. Ráadásul az erős szél és a csapadék is hozzájárul ahhoz, hogy sok ember esetében meteogyógyászati következmények is kialakulnak, amelyeket a szervezet rosszul visel

 – mondta dr. Pintér Ferenc. A legveszélyesebb tünetek között a sztrók, az infarktus, az életveszélyesen kiugró vérnyomás és a görcsös panaszok is szerepelnek, de az ízületi és emésztési problémák is felerősödhetnek. Sokaknál félelemérzet, szédülés és mellkasi diszkomfort is jelentkezhet.

A meteogyógyász szerint nem szabad félvállról venni a problémát.

Azt javaslom mindenkinek, hogy ideje elgondolkodni azon, hogy az időjárás-érzékenység mit jelent a saját egészsége szempontjából, vagy a környezetében élő emberek szempontjából, és ezt a dolgot komolyan kell venni. Megfelelő kivizsgálás és erre alapozott személyre szóló kezelés szükséges ahhoz, hogy eredményes lehessen

 – tanácsolta a Meteo Klinika igazgatója.

 

