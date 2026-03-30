BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Zalán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"A mai napig nem tudom elfogadni, mi történt" - agydaganat követelte a 10 éves lány életét

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 17:30
A kislányt a diagnózist követően négy hónap alatt elvitte a halálos kór.

A 10 éves Myla Lilly Broadey-Meers eleinte csak fejfájással, szédüléssel küzdött, amit szülei kezdetben annak tulajdonítottak, hogy gyermekük talán túl sokat használta a tabletet, ami miatt elfárad a szeme és az okozza ezen tüneteit. Ez azonban sajnos nem így volt. A kislány ugyanis rákkal, pontosabban agresszív gliómával küzdött, de a daganatot sajnos túl későn vették észre, így életét vesztette. 

Csak a feje fájt: agydaganattal diagnosztizálták a 10 évest. Fotó: Pexels

Daganat rejtőzött a fejfájás mögött

Myla 2025 augusztusában produkálta először a tüneteit, ami miatt édesanyja, a 29 éves Chantelle szemészhez vitte őt, mert azt hitte, lányának talán csak szemüvegre van szüksége, azonban sajnos kiderült, állapot ennél jóval súlyosabb. Myla agyában ugyanis egy 7-10 cm-es daganatot találtak, ami miatt azonnal műteni kellett őt. Az operáció során a tumor 60%-át sikeresen eltávolították, azonban ez nem volt elég: jött 30 kör sugárkezelés. Tragikus módon azonban Myla nem élte túl a halálos kórt, idén januárban elhunyt.

Myla egy hihetetlen bátor és gyönyörű kislány volt, aki a diagnózisát megelőző egy hónappal még teljesen jól volt

 - közölte édesanyja kiemelve, lányának a legfeltűnőbb tünete a fejfájása és a szédülése mellett az volt, hogy elvesztette egyensúlyérzékét:

 Egy másik tünet az volt, hogy az arca egyik oldala kezdett lógni, különösen mosolygáskor. Azt hittük, csak megváltozott a mosolya, és nem tulajdonítottunk neki nagy jelentőséget, de visszanézve a képeket most már tisztán látjuk

 - jelentette ki a gyászoló anya, aki Myla első sugárkezelésének napján adott életet második gyermekének, Tommy-nak, így egyszerre kellett gondoskodnia újszülöttjéről és nagybeteg 10 éveséről.

A mai napig nem tudom elfogadni, mi történt, nem bírom felfogni. Még mindig azt várom, hogy az iskola után berohanjon az ajtón. Nem érdemelte meg azt, amin keresztül ment 

- idézte Chantelle-t a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
