"A mai napig nem tudom elfogadni, mi történt" - agydaganat követelte a 10 éves lány életét

A 10 éves Myla Lilly Broadey-Meers eleinte csak fejfájással, szédüléssel küzdött, amit szülei kezdetben annak tulajdonítottak, hogy gyermekük talán túl sokat használta a tabletet, ami miatt elfárad a szeme és az okozza ezen tüneteit. Ez azonban sajnos nem így volt. A kislány ugyanis rákkal, pontosabban agresszív gliómával küzdött, de a daganatot sajnos túl későn vették észre, így életét vesztette.

Csak a feje fájt: agydaganattal diagnosztizálták a 10 évest. Fotó: Pexels

Daganat rejtőzött a fejfájás mögött

Myla 2025 augusztusában produkálta először a tüneteit, ami miatt édesanyja, a 29 éves Chantelle szemészhez vitte őt, mert azt hitte, lányának talán csak szemüvegre van szüksége, azonban sajnos kiderült, állapot ennél jóval súlyosabb. Myla agyában ugyanis egy 7-10 cm-es daganatot találtak, ami miatt azonnal műteni kellett őt. Az operáció során a tumor 60%-át sikeresen eltávolították, azonban ez nem volt elég: jött 30 kör sugárkezelés. Tragikus módon azonban Myla nem élte túl a halálos kórt, idén januárban elhunyt.

Myla egy hihetetlen bátor és gyönyörű kislány volt, aki a diagnózisát megelőző egy hónappal még teljesen jól volt

- közölte édesanyja kiemelve, lányának a legfeltűnőbb tünete a fejfájása és a szédülése mellett az volt, hogy elvesztette egyensúlyérzékét:

Egy másik tünet az volt, hogy az arca egyik oldala kezdett lógni, különösen mosolygáskor. Azt hittük, csak megváltozott a mosolya, és nem tulajdonítottunk neki nagy jelentőséget, de visszanézve a képeket most már tisztán látjuk

- jelentette ki a gyászoló anya, aki Myla első sugárkezelésének napján adott életet második gyermekének, Tommy-nak, így egyszerre kellett gondoskodnia újszülöttjéről és nagybeteg 10 éveséről.

A mai napig nem tudom elfogadni, mi történt, nem bírom felfogni. Még mindig azt várom, hogy az iskola után berohanjon az ajtón. Nem érdemelte meg azt, amin keresztül ment

- idézte Chantelle-t a Mirror.