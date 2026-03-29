Felfoghatatlan: Legyőzte a rákot, majd belehalt egy fertőzésbe a diák

A tehetséges 20 éves diákot korábban Hodgkin-limfómával kezelték és sikeresen fel is épült a rákos megbetegedésből. Ekkor azt hihette, hogy a nehezén már túl van, de nem sokkal később újabb csapás érte: agresszív leukémiát diagnosztizáltak nála, ami miatt ismét kórházi kezelésre szorult.

Egyszer már legyőzte a rákot a tragikus sorsú fiú / Fotó: Unsplash

Mindössze 20 évesen másodszor is kórházi kezelésre szorult rákbetegség miatt

A wigani Joshua Abbott-Littlernél tavaly június 8-án diagnosztizáltak egy ritka és agresszív leukémiát. A diákot a szülővárosában található Royal Albert Edward Kórházba szállították, miután „influenzaszerű tüneteket” mutatott, súlyosbodó mellkasi fájdalmakkal, torokfájással, kimerültséggel és spontán véraláfutásokkal. A halálát végül nem ez a szörnyű betegség okozta, hanem vérmérgezés, amit egy kórházi fertőzés során kapott.

Andrew Bridgman halottkém megállapította, hogy Joshua haláláért a többszörös szervleállás felelős, melyet egy bakteriális fertőzés következtében fellépő szepszis okozott. Az orvos arra is kitért, hogy a fertőzést a kézhigiénia nem megfelelő betartása okozhatta.

Joshua Abbott-Littler a Lancasteri Egyetemen tanult, matematika mesterképzésen. Környezete nagyon intelligens és tehetséges fiúként jellemezte. Szabadidejében leginkább koncertekre és fesztiválokra szerettet járni. Az egyetemen halasztania kellett, amikor 2023-ban Hodgkin-limfómát (nyirokrendszer fehérvérsejtjeiből kiinduló rosszindulatú daganat) diagnosztizáltak nála – írja a Daily Star.