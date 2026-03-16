"Hihetetlen, hogy még mindig ilyen vidám" – kegyetlen kór támadta meg, egyik pillanatról a másikra vakult meg a kislány

A 2025-ös karácsony hatalmas örömet hozott a hatéves Sienna számára, amikor Disney World-belépőket kapott ajándékba. A család közös álma volt, hogy Floridába utazzanak, és meglátogassák a híres vidámparkot. Az öröm azonban néhány héttel később tragikus fordulatot vett. Február 9-én egy szemvizsgálat során az orvosok duzzanatot találtak a walesi kislány látóidegénél.

Örömből rémálom: a kislány szinte pillanatok alatt vakult meg

Még aznap alaposan kivizsgálták. Kiderült, hogy a kislánynak agydaganata van. Mentővel azonnak egy gyermekklinikára szállították, ahol három hétig kezelték. A kezelések között agyműtét és egy sürgősségi sönt beültetése is szerepelt.

A kislánynak úgynevezett I. fokú gliomája van. Ez egy lassan növekvő, jóindulatú agydaganat, amely gyakran gyermekeknél és fiataloknál fordul elő. Az orvosok szerint a daganat nem távolítható el műtéttel. Sienna jelenleg egy 18 hónapos kemoterápiás kezelést kezdett meg.

A daganat a látópályán helyezkedik el, és nyomja a látóideget, ezért a kislány teljesen elvesztette a látását. Sienna édesanyja, Emma elmondta, hogy először egy apró változás tűnt fel neki.

Négy héttel ezelőtt teljesen átlagos nap volt. A tabletjén játszott, és észrevettem, hogy kicsit közelebb tartja az arcához, mint szokta. Mivel hétvége volt, azt gondoltam, hogy hétfőn időpontot kérek a szemészetre.

Bár a látás elvesztése nagyon megviselte Siennát, a család reméli, hogy idővel valamennyi látása visszatérhet. Édesanyja szerint a kislány a nehézségek ellenére is meglepően pozitív maradt.

Hihetetlen, hogy még mindig ilyen vidám. Nevet, játszik a testvéreivel és a barátaival.

A család továbbra is szeretné megvalósítani Sienna álmát, és elvinni őt Disney Worldbe. A vidámpark speciális lehetőségeket kínál a látássérült vendégek számára, így a szülők remélik, hogy a kislány így is átélheti az élményt, derül ki a Mirror cikkéből.