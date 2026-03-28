„Ha a szeretet megmenthette volna, örökké élne” - Pár hónap alatt vitte el a betegség a 21 éves fiatalt

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 19:30
Egy édesanya szívszorító történetben mesélte el, hogyan vesztette el a 21 éves fiát, akit kezdetben ártalmatlannak tűnő szédüléssel kezeltek. Később derült csak fény arra, ennél sokkal nagyobb a baj.

James Mann, egy 21 éves rendőr Bedfordshire-ből 2025 júniusának végén tért haza egy görögországi nyaralásról, amikor először jelentkeztek nála bizonyos tünetek: bizonytalanságérzet és egyensúlyzavar. A háziorvosa ezt eleinte a fülben elmozdult kristályokkal magyarázta, és egyszerű fejgyakorlatokat javasolt – nem is gyanakodott arra, hogy a fiatal férfi agydaganatban szenved.

Halálos agydaganatot találtak a 21 éves fiatalnál / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

James állapota azonban nem javult. A következő hetekben szédülés és hányás is jelentkezett nála, augusztusban azonban továbbra „vertigóval”, avagy jellegzetesen forgó irányú szédüléssel diagnosztizálták, majd szeptemberben – a romló tünetek dacára –, ismét ugyanezt a diagnózist kapta.

Édesanyja, Dianne Mann októberben már komoly aggodalommal fordult az orvosokhoz, mivel a fia állapota gyorsan romlott: nehezen járt, kapaszkodnia kellett, és vezetni, valamint dolgozni sem tudott. Az ő határozott fellépésének köszönhetően végül sürgős MRI-vizsgálatot rendeltek el.

Agydaganatot diagnosztizáltak nála

Ekkor omlott össze a világunk

– emlékezett vissza az anya.

A vizsgálatra 2025. november 10-én került sor, az eredmény pedig sokkoló volt: daganatot találtak James agyán. Néhány napon belül sürgősségi műtéten esett át, hogy csökkentsék a koponyán belüli nyomást, decemberben pedig egy újabb beavatkozás során a daganat 70%-át eltávolították, teljesen azonban nem tudták, annak elhelyezkedése miatt. Ezután közölték az orvosok azt, hogy a férfi magas fokozatú, progresszív daganatban szenved, amit H3K27 középvonalbeli gliómaként is ismernek.

A The Brain Tumor Charity szerint ez egy agresszív, 4. stádiumú agydaganat, amely az agy és a központi idegrendszer középvonalbeli struktúráiban helyezkedik el: jellemzően az agytörzsben, a talamuszban, a középagyban vagy a gerincvelőben.

A fiatal férfi állapota, miután több műtéten is átesett, rövid időre stabilizálódott, mi több, még haza is térhetett. Felmerült a sugárkezelés lehetősége is, ám egy januári vizsgálat során kiderült: a daganat néhány hét alatt teljesen visszanőtt, sőt, tovább is terjedt az agyban.

Az orvosok ekkor már csak heteket, legfeljebb néhány hónapot jósoltak Jamesnek.

Az utolsó hetek

A fiatalember a hátralévő idejét a családjával töltötte. Tudatosan készült a búcsúra, a testvéreinek, Bennek és Kate-nek pedig igyekezett útmutatást adni arra, hogyan éljenek tovább nélküle.

Minden pillanatot szeretettel, nevetéssel és együttléttel töltöttünk meg

– mondta el a férfi édesanyja.

James végül 2026. január 30-án, otthon, a családja körében hunyt el – mindössze kilenc órával azután, hogy közölték vele: kevesebb, mint egy napja maradt hátra.

Az emléke tovább él

A férfi temetésén mintegy 150 ember vett részt, ami jól mutatta, milyen sokan szerették őt. A család egy különleges ünnepet is szervezett, ahol fotókkal és videókkal idézték fel James életének fontosabb eseményeit.

A Mirror szerint Dianne Mann és a családja jelenleg jótékonysági adománygyűjtésekkel próbálja életben tartani James emlékét, és támogatni az agydaganatok kutatását.

Ha a szeretet megmenthette volna, örökké élne... Mindig azt mondtuk a gyerekeinknek: az életben történnek rossz dolgok, de meg kell próbálnunk valami jót kihozni belőlük. Most ezt tesszük: tiszteletben tartjuk ezt a családi hitet, és életben tartjuk James emlékét

- jelentette ki Dianne.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
