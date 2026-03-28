„Ha a szeretet megmenthette volna, örökké élne” - Pár hónap alatt vitte el a betegség a 21 éves fiatalt

James Mann, egy 21 éves rendőr Bedfordshire-ből 2025 júniusának végén tért haza egy görögországi nyaralásról, amikor először jelentkeztek nála bizonyos tünetek: bizonytalanságérzet és egyensúlyzavar. A háziorvosa ezt eleinte a fülben elmozdult kristályokkal magyarázta, és egyszerű fejgyakorlatokat javasolt – nem is gyanakodott arra, hogy a fiatal férfi agydaganatban szenved.
James állapota azonban nem javult. A következő hetekben szédülés és hányás is jelentkezett nála, augusztusban azonban továbbra „vertigóval”, avagy jellegzetesen forgó irányú szédüléssel diagnosztizálták, majd szeptemberben – a romló tünetek dacára –, ismét ugyanezt a diagnózist kapta.
Édesanyja, Dianne Mann októberben már komoly aggodalommal fordult az orvosokhoz, mivel a fia állapota gyorsan romlott: nehezen járt, kapaszkodnia kellett, és vezetni, valamint dolgozni sem tudott. Az ő határozott fellépésének köszönhetően végül sürgős MRI-vizsgálatot rendeltek el.
Ekkor omlott össze a világunk
– emlékezett vissza az anya.
A vizsgálatra 2025. november 10-én került sor, az eredmény pedig sokkoló volt: daganatot találtak James agyán. Néhány napon belül sürgősségi műtéten esett át, hogy csökkentsék a koponyán belüli nyomást, decemberben pedig egy újabb beavatkozás során a daganat 70%-át eltávolították, teljesen azonban nem tudták, annak elhelyezkedése miatt. Ezután közölték az orvosok azt, hogy a férfi magas fokozatú, progresszív daganatban szenved, amit H3K27 középvonalbeli gliómaként is ismernek.
A The Brain Tumor Charity szerint ez egy agresszív, 4. stádiumú agydaganat, amely az agy és a központi idegrendszer középvonalbeli struktúráiban helyezkedik el: jellemzően az agytörzsben, a talamuszban, a középagyban vagy a gerincvelőben.
A fiatal férfi állapota, miután több műtéten is átesett, rövid időre stabilizálódott, mi több, még haza is térhetett. Felmerült a sugárkezelés lehetősége is, ám egy januári vizsgálat során kiderült: a daganat néhány hét alatt teljesen visszanőtt, sőt, tovább is terjedt az agyban.
Az orvosok ekkor már csak heteket, legfeljebb néhány hónapot jósoltak Jamesnek.
A fiatalember a hátralévő idejét a családjával töltötte. Tudatosan készült a búcsúra, a testvéreinek, Bennek és Kate-nek pedig igyekezett útmutatást adni arra, hogyan éljenek tovább nélküle.
Minden pillanatot szeretettel, nevetéssel és együttléttel töltöttünk meg
– mondta el a férfi édesanyja.
James végül 2026. január 30-án, otthon, a családja körében hunyt el – mindössze kilenc órával azután, hogy közölték vele: kevesebb, mint egy napja maradt hátra.
A férfi temetésén mintegy 150 ember vett részt, ami jól mutatta, milyen sokan szerették őt. A család egy különleges ünnepet is szervezett, ahol fotókkal és videókkal idézték fel James életének fontosabb eseményeit.
A Mirror szerint Dianne Mann és a családja jelenleg jótékonysági adománygyűjtésekkel próbálja életben tartani James emlékét, és támogatni az agydaganatok kutatását.
Ha a szeretet megmenthette volna, örökké élne... Mindig azt mondtuk a gyerekeinknek: az életben történnek rossz dolgok, de meg kell próbálnunk valami jót kihozni belőlük. Most ezt tesszük: tiszteletben tartjuk ezt a családi hitet, és életben tartjuk James emlékét
- jelentette ki Dianne.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.