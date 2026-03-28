„Ha a szeretet megmenthette volna, örökké élne” - Pár hónap alatt vitte el a betegség a 21 éves fiatalt

James Mann, egy 21 éves rendőr Bedfordshire-ből 2025 júniusának végén tért haza egy görögországi nyaralásról, amikor először jelentkeztek nála bizonyos tünetek: bizonytalanságérzet és egyensúlyzavar. A háziorvosa ezt eleinte a fülben elmozdult kristályokkal magyarázta, és egyszerű fejgyakorlatokat javasolt – nem is gyanakodott arra, hogy a fiatal férfi agydaganatban szenved.

James állapota azonban nem javult. A következő hetekben szédülés és hányás is jelentkezett nála, augusztusban azonban továbbra „vertigóval”, avagy jellegzetesen forgó irányú szédüléssel diagnosztizálták, majd szeptemberben – a romló tünetek dacára –, ismét ugyanezt a diagnózist kapta.

Édesanyja, Dianne Mann októberben már komoly aggodalommal fordult az orvosokhoz, mivel a fia állapota gyorsan romlott: nehezen járt, kapaszkodnia kellett, és vezetni, valamint dolgozni sem tudott. Az ő határozott fellépésének köszönhetően végül sürgős MRI-vizsgálatot rendeltek el.

Agydaganatot diagnosztizáltak nála

Ekkor omlott össze a világunk

– emlékezett vissza az anya.

A vizsgálatra 2025. november 10-én került sor, az eredmény pedig sokkoló volt: daganatot találtak James agyán. Néhány napon belül sürgősségi műtéten esett át, hogy csökkentsék a koponyán belüli nyomást, decemberben pedig egy újabb beavatkozás során a daganat 70%-át eltávolították, teljesen azonban nem tudták, annak elhelyezkedése miatt. Ezután közölték az orvosok azt, hogy a férfi magas fokozatú, progresszív daganatban szenved, amit H3K27 középvonalbeli gliómaként is ismernek.

A The Brain Tumor Charity szerint ez egy agresszív, 4. stádiumú agydaganat, amely az agy és a központi idegrendszer középvonalbeli struktúráiban helyezkedik el: jellemzően az agytörzsben, a talamuszban, a középagyban vagy a gerincvelőben.

A fiatal férfi állapota, miután több műtéten is átesett, rövid időre stabilizálódott, mi több, még haza is térhetett. Felmerült a sugárkezelés lehetősége is, ám egy januári vizsgálat során kiderült: a daganat néhány hét alatt teljesen visszanőtt, sőt, tovább is terjedt az agyban.