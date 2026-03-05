Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Lezárták a Balaton ikonikus látványosságát: határozatlan időre tilos a látogatás

Balaton
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 15:50
nemzeti parkHegyestű
Bezárt. A Balaton egyik nevezetessége jelenleg nem látogatható.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park közlése szerint természetvédelmi okok miatt határozatlan időre lezárták a Hegyestű Geológiai Bemutatóhely területét. A látogatás jelenleg tilos.

A 337 méter magas Hegyestű a Káli-medence egyik legizgalmasabb geológiai nevezetessége balaton.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága bejelentette: egy ideig biztos nem látogathatjuk a Hegyestűt Fotó: Kurka Geza Corey / shutterstock

Szörnyű bejelentés a Balatonon

Közösségi oldalán jelentette be a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, hogy a Hegyestű Geológiai Bemutatóhely területét lezárták. A tájékoztatás szerint a döntést természetvédelmi okok indokolják, ezért a terület határozatlan ideig nem látogatható. A bejegyzésben külön felhívják a figyelmet arra is, hogy a bemutatóhely látogatása jelenleg tilos, és arra kérik a kirándulókat, hogy tartsák be a rendelkezést. A nemzeti park közleményében megköszönte a látogatók megértését.

 

