Lezárták a Balaton ikonikus látványosságát: határozatlan időre tilos a látogatás

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park közlése szerint természetvédelmi okok miatt határozatlan időre lezárták a Hegyestű Geológiai Bemutatóhely területét. A látogatás jelenleg tilos.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága bejelentette: egy ideig biztos nem látogathatjuk a Hegyestűt Fotó: Kurka Geza Corey / shutterstock

Szörnyű bejelentés a Balatonon

Közösségi oldalán jelentette be a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, hogy a Hegyestű Geológiai Bemutatóhely területét lezárták. A tájékoztatás szerint a döntést természetvédelmi okok indokolják, ezért a terület határozatlan ideig nem látogatható. A bejegyzésben külön felhívják a figyelmet arra is, hogy a bemutatóhely látogatása jelenleg tilos, és arra kérik a kirándulókat, hogy tartsák be a rendelkezést. A nemzeti park közleményében megköszönte a látogatók megértését.