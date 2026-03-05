Lezárták a Balaton ikonikus látványosságát: határozatlan időre tilos a látogatás

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park közlése szerint természetvédelmi okok miatt határozatlan időre lezárták a Hegyestű Geológiai Bemutatóhely területét. A látogatás jelenleg tilos.
Közösségi oldalán jelentette be a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, hogy a Hegyestű Geológiai Bemutatóhely területét lezárták. A tájékoztatás szerint a döntést természetvédelmi okok indokolják, ezért a terület határozatlan ideig nem látogatható. A bejegyzésben külön felhívják a figyelmet arra is, hogy a bemutatóhely látogatása jelenleg tilos, és arra kérik a kirándulókat, hogy tartsák be a rendelkezést. A nemzeti park közleményében megköszönte a látogatók megértését.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.