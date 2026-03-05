Fogfájásra panaszkodott a férfi, majd orvosa nem találta meg csontjait

Egy férfi arra figyelmeztet mindenkit, hogy soha ne hagyják figyelmen kívül a fogfájást, miután a nyaralás alatti fogfájásáról kiderült, hogy egy rák emészti fel az arcát.

Fogfájással ment az orvoshoz a férfi, majd egész életét felforgatta a diagnózis. (Képünk illusztráció) / Fotó: Unsplash

A fogfájás mögött egy csontokat felemésztő daganat bújt meg

Edd Vieira először akkor kezdett fogfájást tapasztalni, amikor Madeira szigetén meglátogatta családját. A 42 éves férfi elmondása szerint tompa fájdalmat érzett a bal szemfogán, mielőtt az összes elülső és bal oldali foga elkezdett fájni és mozogni. Először azt gondolta, csak egyet ki kell húzni vagy gyökérkezelésre van szüksége, így fogorvoshoz fordult még portugál nyaralása alatt.

Fogorvosi látogatása során Edd egy rutin röntgenfelvételen esett át, ahol a fogorvos azt mondta, hogy nem lát csontokat. Ezt követően CT-re küldték, amely kimutatta, hogy egy daganat növekszik az arcüregének bal oldalán, ami az orra alá terjedt jobbra, és a felső állkapcsának bal oldalán nincs csont. Az orvosok közölték a férfival, hogy egy biopsziára van szükség, de mivel másnap repült haza, azt már ez Egyesült Királyságban ejtette meg szeptemberben.

Október 22-én Edd megkapta a lesújtó hírt, miszerint második stádiumú diffúz nagy B-sejtes limfómája van, ami egyfajta non-Hodgkin limfóma, és vérképzőszervi daganat. A röntgenfelvételeken látható volt, hogy daganata a felső állkapcsának bal oldalán átrágta magát.

Arra számítottam, hogy lyuk vagy valami ilyesmi lesz, tömést kapok, és kész. Nem számítottam rákra, és arra, hogy ennyi kezelésen kell keresztülmennem, ami ennyire befolyásolta az életünket és az egészségemet

- mondta a Corbyban élő férfi.

Amikor az orvos azt mondta, hogy rákos vagyok, váratlanul ért, de olyan problémának tekintettem, amit meg kell oldanunk. Szóval, a szokásos életszemléletem szerint, ha van egy probléma, akkor megoldjuk. Talán a bennem élő gépészmérnök beszélt ekkor.

A fájdalom és a mozgó fogak mellett, saját elmondása szerint semmi más tünetet nem tapasztalt. Orrát már egy ideje nem tudta kifújni, és érzett egy apró dudort jobb orrlyuka mellett, de azt gondolta, hogy ez normális.

Soha ne hagyd figyelmen kívül a fogfájást, bármilyen kicsi is, sosem tudhatod, mi rejtőzik mögötte

- figyelmeztetett mindenkit a férfi.