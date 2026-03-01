Dera-szurdok – rövid túra a Pilis egyik legszebb völgyében

A Dera-szurdok a Pilis egyik leglátványosabb, mégis könnyen bejárható kirándulóhelye.

Fahidak, patakcsobogás és sziklafalak teszik különlegessé ezt a rövid túrát.

Családoknak, kezdőknek és hétvégi kiránduláshoz is ideális választás.

Ahogy hosszabbodnak a nappalok, egyre többen nézegetik a túrabakancsot a szekrény alján. A Pilis ilyenkor különösen kellemes úti cél, mert már egy rövidebb kirándulás is élményt ad. A Pilisszentkereszt határában fekvő Dera-szurdokba akkor is érdemes elindulni, ha csak fél napunk van, hiszen Budapestről autóval nagyjából ötven perc az út a szurdok parkolójáig.

A Dera-szurdok túrán a kék jelzést kell követnünk

Fotó: A great shot of / shutterstock

Dera-szurdok a sziklák között

A terület a Duna–Ipoly Nemzeti Park része, a szurdok kialakulása évezredek munkája: a patak lassan vájta bele magát a mészkőbe, így jött létre a mai, szűk völgy. Az alsó bejárattól induló szakasz körülbelül 1,8 kilométer hosszú, a szintemelkedés nagyjából 100–150 méter, így valóban könnyű túráról beszélünk. Kényelmes tempóban, fotózással és rövid pihenőkkel együtt 1–1,5 órával érdemes számolni. Gyerekekkel, kutyával jól teljesíthető, azonban babakocsival nem járható.

A túra elején az Országos Kéktúra kék jelzését kell követni, az ösvény egy kis fahídon vezet át, majd hamar beszűkül a völgy, és megérkezünk a Dera-, más néven Kovácsi-patak menti szurdokba. A víz végigkíséri az utunkat, néhol köveken kell átlépni, máshol pallók és hidak segítik az átkelést. Esősebb időszak után a kisebb vízesések is életre kelnek, ilyenkor erősebb a patak sodrása és csúszósabbak lehetnek a kövek, ezért stabil, jól tapadó túracipő ajánlott. A rövid séta alatt folyamatosan változik a táj. A meredek mészkőfalak, a különös sziklaformák és a víz közelsége miatt a szurdok egyszerre látványos és játékos terep, ezért a gyerekek számára is izgalmas a köveken lépkedni, a fahidakon átsétálni.

Tisztás és tó a túra végén

A szurdok felső része egy nyitottabb, világosabb tisztásba érkezik. Itt található egy kisebb, duzzasztott tó és egy zúgó, ahol megállhatunk egy rövid pihenőre. Pad kevés van, érdemes plédet vinni és ivóvízről is előre gondoskodni, mert a környéken nincs büfé vagy vízvételi lehetőség. Ha van még energiánk, a kék háromszög jelzésen továbbindulva egy rövid, nem túl megerőltető kaptató után felérhetünk a hegygerincre. Innen már tágasabb kilátás nyílik a környező erdőkre. Az ösvény sziklásabb, de nem nehéz, inkább változatosabb terepet kínál. Innen egy kellemes körrel lehet visszatérni a parkolóhoz.