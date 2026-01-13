Sose lehetünk elég óvatosak: Jeges tóból menekítettek ki egy tűzoltót - Videó

Mínusz fokok és fagyok köszöntöttek be a tél miatt, aminek köszönhetően számtalan tó fagyott be. Bár biztonságosnak tűnhet, de néhol még nem elég a jég ahhoz, hogy egy embert megtartson. Erre hívták fel a figyelmet a tűzoltók gyakorlatozásukkal.

Gyakorlatoztak a tűzoltók, kimentették társukat / Illusztráció: eli ramos / Forrás: Freepik.com

Elmerült a jeges vízben a tűzoltó

Nemcsak gyakoroltak, de azt is elárulták a tűzoltók, hogy hogyan lehet kijutni a jeges vízből, ha az ember egyedül lenne a vészhelyzetben. Mindezt amiatt, mert sokan a veszély ellenére rámennek a jégre, ami könnyen meglehet, hogy instabil talpuk alatt.

Létrával és speciális mentőeszközökkel közelítették meg a tűzoltók társukat, majd egyikük kihúzta a vízből a férfit, majd többi társa segítségével kimenekítették a partra. Persze ezt is megfontolt mozdulatokkal kell elvégezni, mivel ha nem figyelnek, a jég hamar tovább törhet.

Próbálna kijönni a beesett személy, ott töri össze maga előtt a jeget

- idézi a Tények az egyik szakembert.

Elmondásuk szerint, ha valaki észreveszi, hogy nem biztonságos a jég, kússzon a partra, vagy ha már betört a jég, tárja szét mindkét karját, hogy ne essen be a jég alá.

Nemcsak a tavak, de a hideg miatt a folyók felszíne is elkezdett befagyni, így hétfő délután fél egytől hajózási zárlatot rendeltek el.