Most érkezett a szomorú hír: Embert gázolt a vonat Magyarországon, a tűzoltók már a helyszínen

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy személyvonat elé lépett egy ember Kiskunfélegyháza és Városföld között. A megosztott információk szerint a szerelvényen húszan utaztak, értük mentesítő járat érkezik. Mint kiderült kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak majd segítséget.