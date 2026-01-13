Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Most érkezett a szomorú hír: Embert gázolt a vonat Magyarországon, a tűzoltók már a helyszínen

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 17:36 / FRISSÍTÉS: 2026. január 13. 17:41
Kiskunfélegyháza és Városföld között történt a baleset.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy személyvonat elé lépett egy ember Kiskunfélegyháza és Városföld között. A megosztott információk szerint a szerelvényen húszan utaztak, értük mentesítő járat érkezik. Mint kiderült kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak majd segítséget.

 

