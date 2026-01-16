Újra felbukkantak a tűzifa csalók az interneten – figyelmeztetést adott ki a hatóság

A mostani hideg időjárás miatt gyorsan fogy a tüzelő, így sokaknak utánpótlásra van szüksége. A rászoruló családok az önkormányzatoktól újabb adag fát kapnak, aki viszont magának kénytelen megvenni, a következő alapszabályokat mindenképp tartsa be, mert ismét felbukkantak a tűzifa csalók!

Fókuszban a tűzifa: így vásárold, hogy ne verjenek át / Fotó: Tanja Esser / Shutterstock

A rászorulók annyi fát kapnak, amennyire szükségük van

A miniszterelnök bejelentése szerint gyors, azonnali és célzott intézkedéseket rendelt el a kormány a rendkívüli hideg miatt. Orbán Viktor utasította Pintér Sándor belügyminisztert arra, hogy a bürokráciát megkerülve, azonnal induljon meg a tűzifa kiszállítása azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. A hideg időjárás gyors, azonnali és célzott intézkedéseket kíván. Senki sem marad tűzifa nélkül. Vigyázzunk egymásra! – fogalmazott Orbán Viktor.

Aki magának veszi a tüzelőt, erre figyeljen

A Nébih tájékoztatása szerint újabb tűzifa csalók bukkantak fel az interneten. Ezúttal egy Nagykovácsi tűzifaárus cég nevével visszaélve próbáltak a vásárlók bizalmába férkőzni és előre utalásra rávenni őket, amiért aztán nem kapnak cserébe semmit. A Nemzeti Élelmiszerlánc – biztonsági Hivatalt szerint nagyon fontos, hogy senki ne rendeljen tűzifát a 06-30/3543574-es telefonszámon keresztül, valamint ne utaljon a 10402513-86767053-90881006 számlaszámra.

Nem ez a trükk az egyetlen amit bevethetnek a csalók

Mivel a legtöbb favásárló nem szakértője a fafajtáknak, azok súlyának és fűtési hatékonyságának a kereskedők az alábbi trükkökkel szoktak még próbálkozni: a sarangolt, méteres hasított tűzifát úgy mérik ki, hogy raknak egy sort simán, egy sort pedig arra keresztben. Ezáltal 30%-kal kevesebb fa kerül átadásra, mintha az összes fát egymással párhuzamosan raknák a sarangba. Van, hogy a kalodás kiszerelés külső befoglaló méreteit adják meg, amibe a kaloda lécei, deszkái is beleszámítanak, ezáltal a famennyiség közel 10%-kal is kevesebb lehet, ugyanakkor a kalodát külön felszámolják, ha azt a vásárló meg akarja tartani. A rendelt tűzifa esetén pedig gyakori, hogy nem a megbeszélt mennyiségű fát, hanem jóval kevesebbet pakolnak az autóra és mivel nagyon keveseknek van otthon ipari mérlege, az átverés sokszor észrevétlen marad. A súlyra értékesített tűzifánál pedig előfordul, hogy nedves fát adnak el, amit még meg is lelocsolnak, hogy még nagyobb tömege legyen.