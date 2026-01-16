Újra felbukkantak a tűzifa csalók az interneten – figyelmeztetést adott ki a hatóság

A mostani hideg időjárás miatt gyorsan fogy a tüzelő, így sokaknak utánpótlásra van szüksége. A rászoruló családok az önkormányzatoktól újabb adag fát kapnak, aki viszont magának kénytelen megvenni, a következő alapszabályokat mindenképp tartsa be, mert ismét felbukkantak a tűzifa csalók!
A miniszterelnök bejelentése szerint gyors, azonnali és célzott intézkedéseket rendelt el a kormány a rendkívüli hideg miatt. Orbán Viktor utasította Pintér Sándor belügyminisztert arra, hogy a bürokráciát megkerülve, azonnal induljon meg a tűzifa kiszállítása azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. A hideg időjárás gyors, azonnali és célzott intézkedéseket kíván. Senki sem marad tűzifa nélkül. Vigyázzunk egymásra! – fogalmazott Orbán Viktor.
A Nébih tájékoztatása szerint újabb tűzifa csalók bukkantak fel az interneten. Ezúttal egy Nagykovácsi tűzifaárus cég nevével visszaélve próbáltak a vásárlók bizalmába férkőzni és előre utalásra rávenni őket, amiért aztán nem kapnak cserébe semmit. A Nemzeti Élelmiszerlánc – biztonsági Hivatalt szerint nagyon fontos, hogy senki ne rendeljen tűzifát a 06-30/3543574-es telefonszámon keresztül, valamint ne utaljon a 10402513-86767053-90881006 számlaszámra.
Mivel a legtöbb favásárló nem szakértője a fafajtáknak, azok súlyának és fűtési hatékonyságának a kereskedők az alábbi trükkökkel szoktak még próbálkozni: a sarangolt, méteres hasított tűzifát úgy mérik ki, hogy raknak egy sort simán, egy sort pedig arra keresztben. Ezáltal 30%-kal kevesebb fa kerül átadásra, mintha az összes fát egymással párhuzamosan raknák a sarangba. Van, hogy a kalodás kiszerelés külső befoglaló méreteit adják meg, amibe a kaloda lécei, deszkái is beleszámítanak, ezáltal a famennyiség közel 10%-kal is kevesebb lehet, ugyanakkor a kalodát külön felszámolják, ha azt a vásárló meg akarja tartani. A rendelt tűzifa esetén pedig gyakori, hogy nem a megbeszélt mennyiségű fát, hanem jóval kevesebbet pakolnak az autóra és mivel nagyon keveseknek van otthon ipari mérlege, az átverés sokszor észrevétlen marad. A súlyra értékesített tűzifánál pedig előfordul, hogy nedves fát adnak el, amit még meg is lelocsolnak, hogy még nagyobb tömege legyen.
Mindig ellenőrizzük le, hogy fel van tüntetve az eladó személye vagy a cég, akitől a fát rendelhetjük. Az áron és az elérhetőségen kívül pedig az eladó EUTR azonosítója is szerepel a hirdetésben, ez ugyanis előírás és garancia is arra, hogy a hatóságok által leellenőrzött és nyilvántartásba vett kereskedőről van szó. Lehetőleg az ilyen hirdetőket részesítsük előnyben, ha online keresünk tűzifát.
Előfordulhat, hogy a hirdető maga valós személy vagy vállalkozás, engedélyük is van, de az áru átadásakor megpróbálnak trükközni. Ezt úgy kerülhetjük el, ha már a megrendeléskor jelezzük, csak olyan szállítmányt vagyunk hajlandóak átvenni, amit a Nébih-hez bejelentett szállítójeggyel szállítanak ki. Az átvételekor ellenőrizzük le, hogy a szállítójegyen a feladó rovatban a hirdető neve, telephelye, EUTR azonosítószáma, adószáma, valamint a szállított tűzifa fafaja és mennyisége, továbbá a szállító jármű rendszáma is fel van-e tüntetve.
Amennyiben egy hirdetőt felhívva választ kapunk a következő kérdésekre (hajlandó rá válaszolni a hirdető), nagy valószínűséggel nem lövünk nagyon mellé:
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (Nébih) van egy tűzifavásárlást segítő online piactere. A tuzifatokosan.nebih.gov.hu oldal segítségével könnyen és átlátható módon informálódhatunk a lakóhelyük közelében elérhető tűzifakínálatról. A hirdetők ügyfélkapus azonosítás után árulhatják csak itt a portékájukat, így az illegális, lopott tűzifát kínáló csalók ki vannak zárva a rendszerből.
