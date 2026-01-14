Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Orbán Viktor mindenkit megnyugtatott: Senki sem marad tűzifa nélkül

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 19:32
téltűzifaidőjárásOrbán Viktor
Fontos videóval jelentkezett a miniszterelnök.

Ahogy azt már megírtuk, Orbán Viktor a közösségi oldalán ismertette a kormány döntését, ami szerint folytatják a szociális tűzifa programot.

Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Orbán Viktor
Orbán Viktor fontos videóval jelentkezett Fotó: MW

Orbán Viktor: Senki sem marad tűzifa nélkül

Ennek kapcsán a miniszterelnök most egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Mint írta, a hideg idő gyors és azonnali intézkedéseket kíván, majd hozzátette, senki sem marad tűzifa nélkül.

A hideg időjárás gyors, azonnali és célzott intézkedéseket kíván. Senki sem marad tűzifa nélkül. Vigyázzunk egymásra!

- fűzte a videóhoz a kormányfő.

 

