Orbán Viktor mindenkit megnyugtatott: Senki sem marad tűzifa nélkül

Ahogy azt már megírtuk, Orbán Viktor a közösségi oldalán ismertette a kormány döntését, ami szerint folytatják a szociális tűzifa programot.
Ennek kapcsán a miniszterelnök most egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Mint írta, a hideg idő gyors és azonnali intézkedéseket kíván, majd hozzátette, senki sem marad tűzifa nélkül.
A hideg időjárás gyors, azonnali és célzott intézkedéseket kíván. Senki sem marad tűzifa nélkül. Vigyázzunk egymásra!
- fűzte a videóhoz a kormányfő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.