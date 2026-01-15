Orbán Viktor mostani bejelentésének örülni fognak a magyarok

Orbán Viktor a Facebookon közölte, hogy a kormány kibővíti a tűzifa-programot a nagy hidegre való tekintettel. A miniszterelnök ezt írta posztjában: "A hideg nem múlik, de felkészültünk. Senki sem maradhat tűzifa nélkül, ezért kibővítjük a tűzifa-programot! Vigyázzunk egymásra!"
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.