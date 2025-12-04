Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Tűzifa tárolása a fatüzelésű kályhával való fűtéshez.

Beindult a fűtési szezon – Így ne tárold a tűzifát, különben csak ablakon kidobott pénz lesz

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 10:45
Sok ember gondolja, hogy ha már megvette a téli tüzelőanyagot, onnantól már nincs dolga vele. Pedig a tűzifa tárolása legalább olyan fontos, mint a beszerzése, hiszen rossz körülmények között rengeteget veszíthet kalóriatartalmából, a ráköltött pénz nagy része pedig mehet a kukába. Lássuk, mire kell figyelned, hogy kihasználhasd a tüzelőd maximumát és egy forintod se menjen pocsékba!
A tűzifa tárolása nem egyszerű feladat, de könnyen megoldható, ha ismerjük a megfelelő lépéseket. A keményfával történő tüzelés sokkal olcsóbb megoldás lehet a gázfűtésnél. De nem elég jó minőségű tüzelőanyagot választani: fontos, hogy azt a legmegfelelőbb körülmények között tároljuk. Ha csak nem szeretnéd, hogy elvizesedjen, gombásodjon vagy idő előtt elrohadjon, mert így már közel sem tudja majd azt a hőfokot nyújtani, amit elvárnál. Mutatjuk a tűzifa tárolásának legfontosabb lépéseit!

A tűzifa tárolása így lesz a legideálisabb
  • A tűzifát hasítsd megfelelő méretű hasábokra.
  • A farakást szálirányba vagy tornyozva rendezd.
  • Az optimális száradás érdekében fontos, hogy megfelelő alapra helyezd a téli tüzelőanyagot.
  • A legideálisabb tárolóhely a tűzifa számára egy fedett, jól szellőző kültéri épület.

Tűzifa tárolása helyesen: pár egyszerű lépés, több meleg

1. Hogy vágd fel a tűzifát?

Amennyiben te is tűzifával fűtesz és a megvásárolt fát rönkben kaptad meg (így általában olcsóbb a köbméterára), az első és legfontosabb lépés, hogy felhasítod a darabokat. A legjobb, ha akkora darabokra vágod, amelyek már a fatüzelésű kályhába, kazánba is beférnek. Így gyorsabban szárad és csökken a rohadás, pudvásodás esélye is. Nem mellesleg, könnyebb lesz a fa kezelése is.

2. Hogy tárold a tűzifát?

Minél jobban szellőzik a fa, annál több kalóriatartalmat tud megőrizni, és így annál nagyobb meleget csinál. A farakást szálirányban vagy tornyozva rendezd (amelyik a tárolási helyhez ideálisabb). Ezzel a helyen is spórolsz és a fa is könnyebben szárad, mint egy rendezetlen kupacba dobálva. Fontos, hogy a rakás minden irányból tudjon szellőzni és sehol ne érje közvetlen eső. 

Természetesen nem kell órákig a pakolással szórakoznod, hiszen mindegyik hasáb más méretű és formájú, de sokat segíthet, ha hagysz szellőzési réseket az egyes tömbök között, hogy egyik se maradjon nedves, nyirkos.

3. Mit rakj a tűzifa alá?

A fa a talajból is képes felszívni a nedvességet, ami ugyanolyan káros lehet a tüzelő hatásfokára, mintha elázna az esőben. Ezért nem érdemes közvetlen a földre vagy a nyirkos betonra helyezni a farakást.

A legegyszerűbb, ha megemeled az egész köteget, úgy 10–15 centiméterre a talajtól. Ehhez használhatsz raklapot, téglát vagy bármilyen stabilabb deszkát, a lényeg, hogy alulról is tudjon szellőzni a kupac.

A megfelelően száraz tüzelő érdekében nem elég, ha a fal mellé állítjuk fel a farakást.  A legjobb, ha jól szellőző, fedett helyet találunk neki
4. Hol tárold a tűzifát?

A tűzifa tárolásához a legjobb, ha féltető alá vagy egy nyitott kerti tárolóba pakolod a farakást. Itt nem ázik, de elegendő szellőzést kap, ráadásul még a nap is éri. Ha erre nincs lehetőséged, takard le egy ponyvával, de ne szorítsd rá, hogy a tömbök levegőhöz jussanak és ne fülledjenek be.

Ne feledkezz meg a tűzvédelemről sem!

Mindig használj hőálló kesztyűt! Ez megkönnyíti a kályha, kazán, kandalló kezelését és megóv az esetleges égési sérülésektől.

Ebben a videóban tippeket kaphatsz a tűzifa szárításához:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
