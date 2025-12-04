Beindult a fűtési szezon – Így ne tárold a tűzifát, különben csak ablakon kidobott pénz lesz

A tűzifa tárolása nem egyszerű feladat, de könnyen megoldható, ha ismerjük a megfelelő lépéseket. A keményfával történő tüzelés sokkal olcsóbb megoldás lehet a gázfűtésnél. De nem elég jó minőségű tüzelőanyagot választani: fontos, hogy azt a legmegfelelőbb körülmények között tároljuk. Ha csak nem szeretnéd, hogy elvizesedjen, gombásodjon vagy idő előtt elrohadjon, mert így már közel sem tudja majd azt a hőfokot nyújtani, amit elvárnál. Mutatjuk a tűzifa tárolásának legfontosabb lépéseit!

A tűzifa tárolása így lesz a legideálisabb

Fotó: 123RF

A tűzifát hasítsd megfelelő méretű hasábokra.

A farakást szálirányba vagy tornyozva rendezd.

Az optimális száradás érdekében fontos, hogy megfelelő alapra helyezd a téli tüzelőanyagot.

A legideálisabb tárolóhely a tűzifa számára egy fedett, jól szellőző kültéri épület.

Tűzifa tárolása helyesen: pár egyszerű lépés, több meleg

1. Hogy vágd fel a tűzifát?

Amennyiben te is tűzifával fűtesz és a megvásárolt fát rönkben kaptad meg (így általában olcsóbb a köbméterára), az első és legfontosabb lépés, hogy felhasítod a darabokat. A legjobb, ha akkora darabokra vágod, amelyek már a fatüzelésű kályhába, kazánba is beférnek. Így gyorsabban szárad és csökken a rohadás, pudvásodás esélye is. Nem mellesleg, könnyebb lesz a fa kezelése is.

2. Hogy tárold a tűzifát?

Minél jobban szellőzik a fa, annál több kalóriatartalmat tud megőrizni, és így annál nagyobb meleget csinál. A farakást szálirányban vagy tornyozva rendezd (amelyik a tárolási helyhez ideálisabb). Ezzel a helyen is spórolsz és a fa is könnyebben szárad, mint egy rendezetlen kupacba dobálva. Fontos, hogy a rakás minden irányból tudjon szellőzni és sehol ne érje közvetlen eső.

Természetesen nem kell órákig a pakolással szórakoznod, hiszen mindegyik hasáb más méretű és formájú, de sokat segíthet, ha hagysz szellőzési réseket az egyes tömbök között, hogy egyik se maradjon nedves, nyirkos.

3. Mit rakj a tűzifa alá?

A fa a talajból is képes felszívni a nedvességet, ami ugyanolyan káros lehet a tüzelő hatásfokára, mintha elázna az esőben. Ezért nem érdemes közvetlen a földre vagy a nyirkos betonra helyezni a farakást.