Beindult a fűtési szezon – Így ne tárold a tűzifát, különben csak ablakon kidobott pénz lesz

A tűzifa tárolása nem egyszerű feladat, de könnyen megoldható, ha ismerjük a megfelelő lépéseket. A keményfával történő tüzelés sokkal olcsóbb megoldás lehet a gázfűtésnél. De nem elég jó minőségű tüzelőanyagot választani: fontos, hogy azt a legmegfelelőbb körülmények között tároljuk. Ha csak nem szeretnéd, hogy elvizesedjen, gombásodjon vagy idő előtt elrohadjon, mert így már közel sem tudja majd azt a hőfokot nyújtani, amit elvárnál. Mutatjuk a tűzifa tárolásának legfontosabb lépéseit!
Amennyiben te is tűzifával fűtesz és a megvásárolt fát rönkben kaptad meg (így általában olcsóbb a köbméterára), az első és legfontosabb lépés, hogy felhasítod a darabokat. A legjobb, ha akkora darabokra vágod, amelyek már a fatüzelésű kályhába, kazánba is beférnek. Így gyorsabban szárad és csökken a rohadás, pudvásodás esélye is. Nem mellesleg, könnyebb lesz a fa kezelése is.
Minél jobban szellőzik a fa, annál több kalóriatartalmat tud megőrizni, és így annál nagyobb meleget csinál. A farakást szálirányban vagy tornyozva rendezd (amelyik a tárolási helyhez ideálisabb). Ezzel a helyen is spórolsz és a fa is könnyebben szárad, mint egy rendezetlen kupacba dobálva. Fontos, hogy a rakás minden irányból tudjon szellőzni és sehol ne érje közvetlen eső.
Természetesen nem kell órákig a pakolással szórakoznod, hiszen mindegyik hasáb más méretű és formájú, de sokat segíthet, ha hagysz szellőzési réseket az egyes tömbök között, hogy egyik se maradjon nedves, nyirkos.
A fa a talajból is képes felszívni a nedvességet, ami ugyanolyan káros lehet a tüzelő hatásfokára, mintha elázna az esőben. Ezért nem érdemes közvetlen a földre vagy a nyirkos betonra helyezni a farakást.
A legegyszerűbb, ha megemeled az egész köteget, úgy 10–15 centiméterre a talajtól. Ehhez használhatsz raklapot, téglát vagy bármilyen stabilabb deszkát, a lényeg, hogy alulról is tudjon szellőzni a kupac.
A tűzifa tárolásához a legjobb, ha féltető alá vagy egy nyitott kerti tárolóba pakolod a farakást. Itt nem ázik, de elegendő szellőzést kap, ráadásul még a nap is éri. Ha erre nincs lehetőséged, takard le egy ponyvával, de ne szorítsd rá, hogy a tömbök levegőhöz jussanak és ne fülledjenek be.
Ne feledkezz meg a tűzvédelemről sem!
Mindig használj hőálló kesztyűt! Ez megkönnyíti a kályha, kazán, kandalló kezelését és megóv az esetleges égési sérülésektől.
Ebben a videóban tippeket kaphatsz a tűzifa szárításához:
