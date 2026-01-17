Kiderült, mi van valójában a multivitaminos italokban: letesztelték őket!

Egy német tesztoldal szakértői 18 multivitaminos italt vizsgáltak meg, és rengeteg problémát tártak fel. Mutatjuk, milyen hiányosságokat talált a vizsgálat és azt is, melyik itthon is kapható, közkedvelt gyümölcslé bukott meg a teszten.

Egy új teszt eredménye szerint ezt tartalmazzák valójában a multivitaminos üdítők / Fotó: Olga Kochina / 123RF

A vitaminokból túl sok van a multivitaminos italokban

A teszt eredménye szerint sok gyártó akár 8-11-féle vitamint is hozzáad termékéhez, hogy aztán ráírhassa, egy pohárnyi ebből fedezi a teljes napi vitaminszükségletet. A minél több, annál jobb elv azonban itt nem érvényes: a Német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) meghatározta, hogy az élelmiszereket legfeljebb milyen mértékben szabadna vitaminokkal dúsítani, és a tesztben szereplő egyik termék sem felelt meg ezeknek az ajánlásoknak-írja a Nébih társoldala, a Rizikométer. Különösen problémásnak találták az A-vitamin hozzáadását a magzati fejlődési rendellenességek és a májkárosító hatások kockázata miatt.

Gyümölcsből viszont túl kevés van a dobozokban

A gyümölcstartalom több termék esetében is alacsonyabb volt a feltüntetettnél, egy mintában idegen aromát találtak, néhány italban pedig kimutatták a kaptán növényvédő szer, illetve a kozmetikumok készítéséhez használt izododekán szénhidrogén maradványait is.

Leginkább túlárazott almalevek a multivitaminos üdítők

A gyártók azt sem verik nagy dobra, hogy miközben termékeiket vegyes gyümölcsléként árusítják, a többségüket inkább almalének illene nevezni: a legtöbb ital döntően – akár 80%-os arányban – almalevet tartalmazott, míg más gyümölcsöket csak elenyésző mennyiségben, némely esetben mindössze 0,1 százalékban tartalmazott. Ráadásul a gyümölcslevek összetevői néha több mint 30 országból származtak.

A legismertebb márkák italai megbuktak a teszten

A vizsgált termékek közül az itthon is kapható Hohes C és a Rauch Happy Day multivitaminos italok sokak nagy meglepetésére elégtelen eredménnyel zárták a tesztet.

Akkor milyen gyümölcslevet vegyünk?

A szomjoltásra a legjobb a csapvíz, de ha mindenképp gyümölcslevet szeretnénk venni magunknak vagy a gyermekünknek, akkor a szakértők szerint a 100%-os almalé a legkevésbé kockázatos választás, de abból sem lehet akármennyit meginni: napi egy pohár ebből is a maximum. Ennek fő oka a magas cukortartalom: az almalevek legalább 10-12%-a cukor.