Érzed, hogy kerülget a nátha? Immunerősítő shot, amivel megelőzheted a lebetegedést – Recept

Ez az ital nem csak egy újabb egészséghóbort a nátha ellen. Ha egyszer kipróbálod, jó eséllyel másnap reggel is ezt fogod keresni a hűtőben. Csíp, savanyú, frissít – és közben jót tesz az immunrendszerednek. A gyömbér shot igazi vitamin és energia bomba! Legyőzi a náthát!

Gyömbér shot a nátha ellen: miért imádja a fél internet?

A gyömbér shot igazából nem más, mint egy koncentrált ital, amit gyömbérből, citromból, egy kevés mézből és vízből készítenek. Egyesek még tesznek bele egy kis kurkumát is – ha már egészséges, legyen igazán ütős. Ebből a kis lötyiből reggelente elég pár korty, és olyan érzésed lesz, mintha valaki belülről felkapcsolta volna a villanyt.

A gyömbér önmagában is szuper alapanyag. Évszázadok óta használják különféle bajokra – puffadásra, megfázásra, hányingerre. Ha egyszer kipróbáltad, azt is érteni fogod, miért: egy jól elkészített shot egyszerre fűszeres, frissítő és melegítő. Tökéletes arra, hogy beindítsa a napod.

Nekem például egy barátnőm mutatta meg tavaly ősszel. Azt mondta, „figyelj, ez kicsit olyan, mintha csípős citromlé lenne, de utána olyan lendületet ad, mintha ittál volna egy kávét, csak remegés nélkül.” Kipróbáltam, és nem viccelt.

Így készül a házi gyömbér shot – egyszerű, gyors, olcsó

Hozzávalók:

egy darabka friss gyömbér (kb. 5-6 cm)

2 db citrom

1-2 evőkanál méz

fél liter víz

egy csipet kurkuma (ha extrán jót akarsz magadnak)

Elkészítés

A gyömbért meghámozod, felkarikázod. A citromokat kifacsarod. Mindezt beteszed egy turmixgépbe a mézzel, vízzel, kurkumával. Alaposan összeturmixolod. Ha nincs turmixgéped, reszelheted is, csak kicsit macerásabb. Végül átszűröd, hogy sima, iható állaga legyen. Tedd egy üvegbe, és tartsd a hűtőben. Reggelente fél deci is elég belőle – hidegen vagy langyosan is iható, kinek hogy esik jól.

A nátha ellen a házi méz a legjobb megoldás, törekedj rá, hogy termelőkről vásárolj mézet

Mire jó? Nem csodaszer – de sokat segíthet az immunrendszer megerősítésében

Bors tipp: ez nem varázsital. Nem fog minden bajt elűzni, de sokan érzik azt, hogy rendszeres fogyasztással frissebbek, kevesebbszer betegek, és az emésztésük is beindul reggel. A gyömbér gyulladáscsökkentő, segíti a vérkeringést, a citrom tele van C-vitaminnal, a méz pedig kellemesebbé teszi az ízét és még egy kis immunerősítő hatást is hozzáad.

Tippek, trükkök, csajos praktikák

Ha elsőre túl intenzívnek találod, nyugodtan hígítsd. Lehet több vízzel, vagy akár narancslével is lazítani az ízén. Ha édesebbre vágysz, egy pici fahéj vagy reszelt alma is mehet bele – így olyan lesz, mint egy téli vitaminbomba.