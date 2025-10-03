Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Érzed, hogy kerülget a nátha? Immunerősítő shot, amivel megelőzheted a lebetegedést – Recept

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 12:45
Van az úgy, hogy reggel az ember csak néz ki a fejéből, és úgy érzi, egy egész kanna kávé sem segítene. Na, pont ilyenkor jön jól egy pici, ütős ital, amitől tényleg beindul a rendszer. Nem csoda, hogy mostanában egyre többen esküsznek a gyömbér shotra. Kicsi, de nagyon erős, és garantáltan felébreszt. Ráadásul uti recept a nátha ellen!
Ez az ital nem csak egy újabb egészséghóbort a nátha ellen. Ha egyszer kipróbálod, jó eséllyel másnap reggel is ezt fogod keresni a hűtőben. Csíp, savanyú, frissít – és közben jót tesz az immunrendszerednek. A gyömbér shot igazi vitamin és energia bomba! Legyőzi a náthát!

Egy nő fújja az orrát, talán kerülgeti a nátha.
Érzed, hogy kerülget a nátha? Immunerősítő shot, amivel megelőzheted a lebetegedést – Recept
Gyömbér shot a nátha ellen: miért imádja a fél internet?

A gyömbér shot igazából nem más, mint egy koncentrált ital, amit gyömbérből, citromból, egy kevés mézből és vízből készítenek. Egyesek még tesznek bele egy kis kurkumát is – ha már egészséges, legyen igazán ütős. Ebből a kis lötyiből reggelente elég pár korty, és olyan érzésed lesz, mintha valaki belülről felkapcsolta volna a villanyt.

A gyömbér önmagában is szuper alapanyag. Évszázadok óta használják különféle bajokra – puffadásra, megfázásra, hányingerre. Ha egyszer kipróbáltad, azt is érteni fogod, miért: egy jól elkészített shot egyszerre fűszeres, frissítő és melegítő. Tökéletes arra, hogy beindítsa a napod.

Nekem például egy barátnőm mutatta meg tavaly ősszel. Azt mondta, „figyelj, ez kicsit olyan, mintha csípős citromlé lenne, de utána olyan lendületet ad, mintha ittál volna egy kávét, csak remegés nélkül.” Kipróbáltam, és nem viccelt.

Így készül a házi gyömbér shot – egyszerű, gyors, olcsó

Hozzávalók:

  • egy darabka friss gyömbér (kb. 5-6 cm)
  • 2 db citrom
  • 1-2 evőkanál méz
  • fél liter víz
  • egy csipet kurkuma (ha extrán jót akarsz magadnak)

Elkészítés

  1. A gyömbért meghámozod, felkarikázod. A citromokat kifacsarod.
  2. Mindezt beteszed egy turmixgépbe a mézzel, vízzel, kurkumával.
  3. Alaposan összeturmixolod. Ha nincs turmixgéped, reszelheted is, csak kicsit macerásabb.
  4. Végül átszűröd, hogy sima, iható állaga legyen.
  5. Tedd egy üvegbe, és tartsd a hűtőben. Reggelente fél deci is elég belőle – hidegen vagy langyosan is iható, kinek hogy esik jól.
Citrom méz gyömbér az asztalon a nátha elkerülése érdekében
A nátha ellen a házi méz a legjobb megoldás, törekedj rá, hogy termelőkről vásárolj mézet
Mire jó? Nem csodaszer – de sokat segíthet az immunrendszer megerősítésében

Bors tipp: ez nem varázsital. Nem fog minden bajt elűzni, de sokan érzik azt, hogy rendszeres fogyasztással frissebbek, kevesebbszer betegek, és az emésztésük is beindul reggel. A gyömbér gyulladáscsökkentő, segíti a vérkeringést, a citrom tele van C-vitaminnal, a méz pedig kellemesebbé teszi az ízét és még egy kis immunerősítő hatást is hozzáad.

Tippek, trükkök, csajos praktikák

Ha elsőre túl intenzívnek találod, nyugodtan hígítsd. Lehet több vízzel, vagy akár narancslével is lazítani az ízén. Ha édesebbre vágysz, egy pici fahéj vagy reszelt alma is mehet bele – így olyan lesz, mint egy téli vitaminbomba.

És nem csak reggel lehet inni! Délután, amikor már kezdenél lelassulni, egy kis korty ebből sokkal jobb, mint egy újabb kávé. Feltölt, de nem zaklat fel.

Ha szeretnéd, akár fagyasztani is lehet jégkockatartóban – így mindig kéznél van, csak felöntöd egy kis vízzel, és már ihatod is.

Mikor nem ajánlott?

Ha érzékeny a gyomrod, refluxod van, vagy épp babát vársz, akkor mindenképp kérdezd meg az orvosod, mielőtt belevágsz. Bár természetes alapanyagokból készül, attól még lehet túl erős bizonyos esetekben.

Szóval ha már unod a multivitaminokat, és kipróbálnál valami frissebbet, természetesebbet, akkor ez a gyömbér shot szuper kezdés. Kicsit csíp és savanyú, de ha egyszer megszokod, úgy fogsz rákattanni, mint a reggeli kávéra – csak ez nem pörget szét, hanem szépen beindít.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz:

