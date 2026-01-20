Itt lehet megnézni, véleményezni az új KRESZ-t - változhatnak a rollerekre vonatkozó szabályok is

Az ötvenéves KRESZ hamarosan megújul, méghozzá alapjaiban. Az elmúlt másfél év munkájának gyümölcsét, az új közlekedési szabálygyűjtemény tervezetét pedig már közzé is tették. Ezt bárki elolvashatja és véleményezheti, mutatjuk, hogy hol!

Mutatjuk, hol lehet átolvasni, véleményezni az új KRESZ-tervezetet. Fotó: lazarjanos.hu

Mit lehet tudni az új KRESZ-ről?

Az új KRESZ középpontjában a biztonságos közlekedés áll. Alapelvvé válik a gyengébb közlekedő védelme az erőssebbel szemben, azaz a jövőben minden közlekedőnek figyelnie kell a nála sérülékenyebbek megóvására. Emellett az új KRESZ az élethez igazítja a szabályokat és szabályozza az új közlekedési eszközöket, keretek közé rendezi az elektromos rollerek közlekedését, megújítja a kerékpáros közlekedés szabályait, védi a környezetet és segíti a városi közlekedés fejlődését. És ez még nem minden: szerkezetében, nyelvezetében és fogalmaiban is megújul a KRESZ: egyszerűbb, egyértelműbb és érthetőbb lesz.

Hol lehet megnézni, véleményezni az új KRESZ-t?

A szakértői munkát lezárták és Lázár János építési- és közlekedési miniszter közzé is tette az új KRESZ tervezetét, amit a lazarjanos.hu/ujkresz/ oldalon bárki elolvashat és véleményezhet. A végleges szabályok csak ennek lezárultával, pontosabban a társadalmi egyeztetést követő kormányzati jóváhagyást, majd a Magyar Közlönyben való kihirdetést követően lépnek majd életbe.

Milyen új szabályokat tartalmaz a most közzétett KRESZ-tervezet a rolleresekre vonatkozóan?

A rendelettervezet alapján a rollerek szabályozása is teljesen megújul. A legfontosabb változás, hogy a roller megszűnik "szürke zónás" eszköz lenni: a jogalkotó pontosan definiálja, kategóriákba sorolja és meghatározza használatának a kereteit.