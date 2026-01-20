Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Itt lehet megnézni, véleményezni az új KRESZ-t - változhatnak a rollerekre vonatkozó szabályok is

KRESZ
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 14:25
elektromos rollerroller
Lázár János építési- és közlekedési miniszter közzétette a közösségi oldalán azt a tervezetet, amit bárki véleményezhet. Mutatjuk, hol nézhető meg az új KRESZ és milyen új szabályok vannak benne a rollerrel közlekedőkre vonazkozóan.
Bors
A szerző cikkei

Az ötvenéves KRESZ hamarosan megújul, méghozzá alapjaiban. Az elmúlt másfél év munkájának gyümölcsét, az új közlekedési szabálygyűjtemény tervezetét pedig már közzé is tették. Ezt bárki elolvashatja és véleményezheti, mutatjuk, hogy hol!

Közzétették az új KRESZ-t, itt lehet megnézni.
Mutatjuk, hol lehet átolvasni, véleményezni az új KRESZ-tervezetet. Fotó: lazarjanos.hu

Mit lehet tudni az új KRESZ-ről?

Az új KRESZ középpontjában a biztonságos közlekedés áll. Alapelvvé válik a gyengébb közlekedő védelme az erőssebbel szemben, azaz a jövőben minden közlekedőnek figyelnie kell a nála sérülékenyebbek megóvására. Emellett az új KRESZ az élethez igazítja a szabályokat és szabályozza az új közlekedési eszközöket, keretek közé rendezi az elektromos rollerek közlekedését, megújítja a kerékpáros közlekedés szabályait, védi a környezetet és segíti a városi közlekedés fejlődését. És ez még nem minden: szerkezetében, nyelvezetében és fogalmaiban is megújul a KRESZ: egyszerűbb, egyértelműbb és érthetőbb lesz.

Hol lehet megnézni, véleményezni az új KRESZ-t?

A szakértői munkát lezárták és Lázár János építési- és közlekedési miniszter közzé is tette az új KRESZ tervezetét, amit a lazarjanos.hu/ujkresz/ oldalon bárki elolvashat és véleményezhet. A végleges szabályok csak ennek lezárultával, pontosabban a társadalmi egyeztetést követő kormányzati jóváhagyást, majd a Magyar Közlönyben való kihirdetést követően lépnek majd életbe.

Milyen új szabályokat tartalmaz a most közzétett KRESZ-tervezet a rolleresekre vonatkozóan?

A rendelettervezet alapján a rollerek szabályozása is teljesen megújul. A legfontosabb változás, hogy a roller megszűnik "szürke zónás" eszköz lenni: a jogalkotó pontosan definiálja, kategóriákba sorolja és meghatározza használatának a kereteit.

  • A motoros roller a tervezet szerint járműnek minősül, azon belül a „gépjárműnek nem minősülő személyes használatú járművek” közé tartozik majd.
  • Személyt tilos lesz elektromos rollerrel szállítani. 
  • Kizárólag állva lehet majd rollerrel közlekedni.
  • Két teljesítménykategória lesz: kis teljesítményű motoros roller, ami sík úton önerejéből legfeljebb 25 km/óra sebességre képes és nagy teljesítményű motoros roller, aminek a motorja 1000 W-nál nagyobb névleges teljesítményű, vagy sík úton 25 km/óránál gyorsabban képes haladni.
  • A rollert használó személy járművezetőnek minősül majd, tehát rá is vonatkoznak a járművezetőkkel szembeni elvárások (pl. józanság, a forgalmi szabályok ismerete).
  • Új elvárás, hogy a rolleresnek (mint gyengébb közlekedőnek) törekednie kell a szemkontaktusra más közlekedőkkel az elsőbbségi szabályok betartása és elfogadása érdekében.
  • A tervezet alapján a rolleresek kerékpárúton, kerékpársávban, osztott gyalog- és kerékpárút kerékpáros részén és az úttesten közlekedhetnek majd.
  • Járdán csak olyan rollerrel szabad majd közlekedni, aminek a sebessége nem haladja meg a 10 km/órát. Minden ennél gyorsabb haladás járművezetésnek minősül, ami alapvetően az úttestre vagy kerékpáros útra való.
  • Mivel a roller járműnek minősül majd a jövőben, nem lehet rajta olyan műszaki hiba, ami veszélyezteti a biztonságot. Ez a fékek, gumik és világítás megfelelő állapotát követeli meg.

 

